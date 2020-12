Il libro Nike: Better Is Temporary è una full-immersion nella storia del brand

La casa editrice Phaidon ha annuciato il lancio del libro Nike: Better Is Temporary, per celebrare la storia di Nike, brand leader nell’abbigliamento sportivo, fondato nel 1971. Il volume, a cura di Sam Grawe, presenta gran parte della filosofia del design di Nike attraverso cinque capitoli. Accompagnati da varie immagini ed esempi, i contenuti spaziano tra collaborazioni, design esclusivo e sostenibilità, il tutto raccontato dall’esperienza di Grawe, che ha avuto accesso esclusivo alla sede centrale mondiale di Nike, a Beaverton, nell’area metropolitana di Portland, Oregon.

Il primo capitolo, “The Voice of The Athlete”, tratta le collaborazioni dell’azienda con atleti che hanno contribuito a promuovere lo sviluppo del brand. Il secondo, “Design That Speaks”, esamina le campagne pubblicitarie per far capire il modo in cui Nike parla ai propri clienti, mentre il terzo, “Dream With Us”, esplora l’impegno di Nike nelle collaborazioni.

Nel penultimo capitolo, “Opening the Aperture “, Grawe spiega il design inclusivo alla base della mission del brand e infine, il quinto, “Playground Earth”, offre una visione più approfondita delle iniziative sostenibili di Nike, come per esempio Nike Air, Flyknit e i prodotti Move to Zero.

Anche lo straordinario design del libro rispecchia il suo contenuto. La sorprendente copertina presenta strati serigrafici sovrapposti con i colori di Nike: il giallo Volt e il rosa Hyperpunch. La struttura invece, riprende il tema della sostenibilità con una copertina fatta interamente di cartone e un dorso trasparente, che lascia intravedere una serie di linguette colorate che fuoriescono dalle sue pagine.

Combinando 500 illustrazioni a colori con storie, approfondimenti, conoscenze, passione e storia, Nike: Better is Temporary fungerà da manuale di innovazione e ispirazione per le generazioni future.