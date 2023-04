Mag to Mag Festival: Frab’s porta a Bologna i magazine indipendenti

La carta stampata è morta? Sempre viva la carta stampata. Soprattutto se è curata ad arte, sperimentale, libera dagli asfissianti algoritmi. E già immaginiamo la sensazione tattile – oltre che visiva – delle tante pubblicazioni che troveremo a Bologna, in Salaborsa, dove, dal 6 al 7 maggio 2023, aprirà la prima edizione di Mag to Mag, il festival organizzato da Frab’s Magazines e dedicato al fantastico universo dei magazine indipendenti italiani e internazionali. Con il sostegno del Comune di Bologna, Mag to Mag ci porterà di editore in editore, attraverso market, masterclass e vari incontri con ospiti di spicco.

Fondata da Anna Frabotta, giornalista e docente di Editoria della Moda allo IED di Milano, e Dario Gaspari, business manager, Frab’s Magazines nacque nel 2019 con uno shop online e oggi è diventato un punto di riferimento nel settore. Attualmente, conta un negozio a Forlì, il magshop della galleria romana Contemporary Cluster e Pop Up Mag sparsi per l’Italia. Il passaggio alla formula del festival è dunque un ulteriore sviluppo, per intercettare una nuova modalità di proposta al pubblico. Mag to Mag sarà «Un evento dedicato al pubblico degli appassionati, studenti, professionisti della carta stampata», per conoscere e toccare con mano «Riviste poco o per niente conosciute in Italia e che, per qualità, cura e ricerca di contenuti e design danno un futuro vibrante e innovativo alla carta stampata», spiegano gli organizzatori.

E dunque, cosa sfoglieremo al Festival Mag to Mag? Le riviste sono attive in vari ambiti della creatività e dell’immaginazione, dal design alla grafica alla moda, cinema, letteratura, fotografia e arte. 50 saranno gli espositori selezionati tra i migliori editori di riviste indipendenti, di cui 20% provenienti dall’Europa e anche da più lontano, da Cina, Singapore e Stati Uniti. «Mag to Mag sarà quindi una due giorni dedicata al mondo delle riviste su carta, nicchia di un mercato giovane, interessato a sperimentare con i contenuti e con le grafiche ed uscire dagli schemi e dalla ripetitività del web».

La formazione avrà un ruolo di spicco, attraverso un denso calendario di masterclass tenute da esperti del settore e incentrate sulla filiera della stampa, dalla realizzazione alla distribuzione. Non mancheranno incontri che affronteranno il tema del dialogo tra editoria indipendente e moda, grafica, cinema, solo per citare alcuni ambiti.

«L’edizione zero risponde a un’esigenza grande: raccogliere le tante energie, idee, turbolenze, che gravitano tra gli amanti delle riviste di qualità e creare sinergie nuove, amplificando il suono della carta e il rumore pulito che può fare», spiega l’organizzatrice e co-founder di Frab’s, Anna Frabotta. «Mag To Mag nasce per scambiarsi opinioni e vedute, conoscerci, ma soprattutto per dare al settore dei magazine indipendenti un evento di riferimento e strumenti pratici e concreti per superare i guscio della piccola nicchia e affermare la sua importanza in ambito editoriale. Quello che manca, spesso, sono i contatti e le conoscenze giuste su come far conoscere, comunicare e vendere prodotti così delicati come le riviste indipendenti, per permettere a questi capolavori di trovare l’interesse che meritano».