Mezzopieno: i manifesti e locandine di sole buone notizie

Contro la visione pessimistica dei giornali sempre pronti a mostrarci il bicchiere “mezzo vuoto”, Mezzopieno è la testata che tenta di esplorare la potenzialità delle buone notizie, presentandosi come un vero e proprio manifesto da esporre nelle edicole come civetta o affiggere sui muri.

«Quotidianamente ci vengono proposte moltissime notizie, quasi tutte negative che non fanno altro che aggiungere angoscia e insoddisfazione alla nostra quotidianità. Il Mezzopieno è la testata che abbiamo fortemente voluto e che si impegna a restituire alla comunità solo notizie positive»

Il Mezzopieno è un progetto ideato da Pensiero Manifesto, un collettivo formatosi nel 2015 nelle Marche e costituito da un gruppo eterogeneo composto da grafici, artisti, illustratori, fotografi, video-maker, antropologi e ricercatori: Chris Rocchegiani, Maria Loreta Pagnani, Mina Montelli, Roberto Montani, Samantha Capomasi, Stefano Baldassari, Stefania Andreoni e Tommaso Pigliapochi.

Per il collettivo marchigiano «Il manifesto d’affissione è il luogo d’incontro, un diaframma di dimensioni 70×100 in cui il privato diventa pubblico, in cui il pensiero da individuale diviene collettivo».

Se l’idea di Mezzopieno è nata lo scorso ottobre, le prime affissioni-installazioni sono iniziate a febbraio, subito prima dell’inondazione mediatica univoca legata al virus.

«Con l’inizio delle restrizioni dovute alla diffusione della pandemia» spiegano i ragazzi di Pensiero Manifesto « il collettivo si è riunito in modalità virtuale e ha deciso di continuare a proporre positività ogni giorno, selezionando e veicolando notizie positive fino alla fine della quarantena».

Se all’inizio si trattava di locandine “virtuali” diffuse attraverso Facebook e Instagram, con l’arrivo della primavera il progetto si è trasferito anche in qualche edicola.

«Attualmente abbiamo stretto una collaborazione con l’edicolante Vintage Tab di Macerata e l’edicola della Pace a Senigallia che, come noi, si sono ribellati al tono allarmista e negativo delle locandine dei giornali» mostrandosi però disponibili ad allargare il bacino d’utenza del progetto.

I manifesti, infatti, si possono scaricare e stampare.

Mezzopieno, con le sue locandine e i suoi manifesti, si configura come un salvagente nel mare quotidiano di pessimismo mediatico.