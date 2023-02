Milano, l’ex AD di Autogrill fonda la Biblioteca Ostinata

4000 libri aperti a tutti, proprio come in una tradizionale biblioteca comunale. 80 metri quadri a due passi dalla Statale, tra quelle strade sempre animate dagli studenti universitari. Ed eccola la Biblioteca Ostinata, al numero 6 di via Osti. Ostinata, come la passione senza tempo del suo fondatore.

È il 79enne Paolo Prota Giurleo il padre del nuovo progetto, l’ex amministratore delegato di Autogrill, oggi nel consiglio d’amministrazione della compagnia di marketing Jakala. Era il suo sogno da tempo – rivela alla stampa – donare uno spazio di questo tipo alla comunità. I libri li ha collezionati da sempre, fin dai primi guadagni in tenera età, arrivando oltre a 10.000 esemplari.

Ed ecco l’occasione ghiotta: a poca distanza dalla sua casa milanese, uno spazio si libera e si presta perfettamente all’invasione di migliaia di volumi. Ma anche all’affluenza di giovani in cerca di uno spazio per studiare, luminoso e funzionale, e ancora al sistema di consultazione e di prestito, come nelle più tradizionali librerie di quartiere. Detto, fatto.

Non è tutto. Aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18, la Biblioteca Ostinata ha aderito al Patto di lettura ed è stata inserita tra le 23 Biblioteche di Condominio del Sistema Bibliotecario di Milano. «È così che il libro diventa occasione di relazione e conoscenza in luoghi periferici, apparentemente invisibili», si legge sulla pagina ufficiale, «ma che sanno entrare in profondità nel tessuto sociale dei nostri quartieri».