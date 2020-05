Direttamente dai suoi archivi, il MoMA Design Store ha messo in vendita oltre 100 libri rari e in copie estremamente limitate, per la gioia di appassionati, studiosi e anche collezionisti. Dopo aver reso pubblici i suoi corsi d’arte online, il MoMA decide di mettere in vendita alcuni dei suoi libri più rari. I libri sono disponibili nella sezione Rare Book del MoMA Design store e la fascia di prezzo è veramente molto ampia, visto che si va dai 25 euro a oltre 2,500 euro.

«Il programma di pubblicazioni del MoMA è stato parte integrante della missione del Museo sin dalla sua fondazione nel 1929. Questi premiati titoli MoMA relativi a mostre e collezioni sono rinomati per i loro alti valori di produzione», si legge sul sito. Il MoMA Design Store ha pubblicato decine di libri rari che sono stati conservati nei suoi archivi per decenni, dal giocoso How to Show Grownups the Museum (1985) alla rarissima seconda edizione di Post-Impressionism: da van Gogh a Gauguin (1962).

Da Eggleston a Picasso

Tra i testi selezionati ce ne sono alcuni quasi impossibili da reperire altrove, come William Eggleston’s Guide. Pubblicata per la prima volta nel 1976, in seguito alla realizzazione della mostra personale di William Eggleston, la guida rappresenta la prima pubblicazione del Museo sulla fotografia a colori. Una monografia controversa, come lo fu la mostra stessa, ma unica: 48 immagini scattate tra il 1969 e il 1971 che mostravano il mondo vissuto dal fotografo, tra volti, paesaggi e ricordi della città natale. Il prezzo? 2,972.95 euro.

Altri titoli degni di nota sono The Work of Atget: Volume I, Old France (1981), che mette in luce il lavoro fotografico e documentaristico di Eugène Atget, nonché un libro del 1966 sulle incisioni di Pablo Picasso, The Sculptor’s Studio: Etchings (1966) e alcune pubblicazioni sul lavoro di Henri Matisse nella collezione del MoMA, oltre che sull’architettura e sul rinnovamento urbano. Bisogna affrettarsi però, visto che i libri sono disponibili in quantità estremamente limitate.