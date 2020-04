I nuovi corsi online del MoMA di New York

Il MoMA ha lanciato sei nuovi corsi d’arte online, completamente gratuiti. E se in questo periodo va bene anche non essere produttivi e, diciamolo, il tempo per fare tutto quello che vorremmo non è neanche così tanto, il MoMA resta pur sempre il MoMA.

Le lezioni, accessibili dalla piattaforma di e-learning Coursera, hanno scadenze flessibili e consentono a ognuno di completarle secondo il proprio ritmo.

Ecco una rapida anteprima dei corsi, mentre potete trovare l’elenco completo qui.

Cos’è l’arte contemporanea?

“In questo corso analizzerai questa domanda attraverso più di 70 opere d’arte realizzate tra il 1980 a oggi, con particolare attenzione all’arte degli ultimi dieci anni”, spiega il MoMA “Inoltre artisti, architetti e designer di tutto il mondo racconteranno dei loro processi creativi, materiali e fonti d’ispirazione.”

Moda come design

“Il corso si concentra su una selezione di oltre 70 capi e accessori provenienti da tutto il mondo, che vanno dal tessuto kente ai jeans, agli abiti stampati in 3D. Attraverso questi indumenti, esamineremo da vicino ciò che indossiamo, perché lo indossiamo, come è fatto e cosa significa.”

Vedere attraverso la fotografia

“Potrai guardare da vicino la collezione del MoMA e ascolterai tantissimi punti di vista su cosa sia un’immagine e sui modi in cui la fotografia è stata utilizzata nel corso dei suoi quasi 180 anni di storia: come mezzo artistico espressione, come strumento per la scienza e l’esplorazione, come strumento di documentazione, per raccontare storie e registrare storie, e come modalità di comunicazione e critica nella nostra cultura sempre più visiva.”