Postalmarket ed exibart: l’arte da sfogliare dove non ti aspetti

È in edicola l’ultimo numero di Postalmarket che, in collaborazione con exibart, presenta una nuovissima sezione dedicata all’arte contemporanea. In questo numero, Mario Francesco Simeone ed Erica Roccella affrontano i temi degli NFT – Non Fungible Tokens e delle nuove tipologie di collezionismo. È presente anche una selezione di artisti curata da Supermartek, la piattaforma digitale che, in dialogo con artisti, curatori e creators, produce, seleziona e vende opere d’arte e di design: Michele Tajariol, Massimo Scognamiglio, Edson Luli, Eolo Perfido ed Elena Pizzato. Una rappresentazione delle ricerche più contemporanee, attraverso i nomi di artisti già affermati sui quali investire in sicurezza. Un focus leggero e professionale per arricchire la propria collezione o iniziarne una: tutte le opere presentate possono essere acquistate online attraverso l’utilizzo dell’apposito QR Code.

Con nuova collaborazione, Postalmarket, exibart e Supermartek intendono creare un nuovo canale che possa veicolare informazioni accurate sugli argomenti più interessanti dell’attualità dell’arte e che, allo stesso tempo, presenti nuove opportunità di investimento nell’ambito.

In quest’ottica di trasformazione, tutta la mitica rivista Postalmarket ha cambiato veste, con una accattivante linea grafica – simile a un magazine di moda – e una rinnovata serie di contenuti, tra interviste e approfondimenti firmati dai nomi più influenti del panorama del giornalismo di settore. Anche la scelta di dedicare la copertina a ClioMakeUp risponde in modo esaustivo a quell’idea di cambiamento perseguita dalla nuova proprietà e dalla redazione: un Postalmarket meno catalogo e più pop magazine. Insomma, per essere davvero glam bisogna andare in edicola e chiedere di Postalmarket. Altroché!