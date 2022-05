Pubblicazioni indipendenti cercasi: aperta la call di Fruit Exhibition 2022

Editori e stampatori ma anche artisti ed etichette musicali e, in generale, chiunque abbia scelto i canali della pubblicazione indipendente come tramite ideale – concettuale ma anche concreto, metodologico – per veicolare le espressioni artistiche della contemporaneità. Insomma, sono tutti chiamati a raccolta per l’apertura della call di Fruit Exhibition 2022, la fiera di Bologna dedicata alle pubblicazioni d’arte cartacee e digitali indipendenti, tra cui libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e zines.

Diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore ma anche per i curiosi e per chi sente il fascino della stampa, arrivata alla decima edizione, dopo le complicazioni della pandemia – con un primo appuntamento virtuale e il successivo in formula one day all’aperto – Fruit Exhibition ritornerà nella sua struttura tradizionale: un market di tre giorni che riunisce i migliori esempi di pubblicazioni indipendenti italiane e estere, un programma di incontri e workshop dedicati al mondo dell’editoria, mostre e concerti.

«Crudo, dal 2012, costruisce un contenitore per ospitare le produzioni editoriali di circuito distributivo indipendente sia cartacee che digitali; luogo di incontro tra chi produce e la community di appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Fruit Exhibition offre l’occasione di ammirare il design contemporaneo libero dalle strettoie della grande distribuzione editoriale», spiegano dalla manifestazione. C’è tempo fino al 15 giugno per rispondere alla call per partecipare a Fruit Exhibition X, che si terrà a Bologna, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, negli spazi di Dumbo. Qui il form da compilare.