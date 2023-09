Ragione e sentimento: i grandi autori alla Rassegna Letteraria di Vigevano

14 incontri con i protagonisti della letteratura e della cultura, da Simonetta Agnello Hornby ad Alessandro Barbero, da Donato Carrisi a Jeffery Deaver, da Sabina Guzzanti a Francesco Costa, per approfondire vicende reali o immaginifiche, conoscere retroscena degli eventi che hanno caratterizzato la nostra storia, passata, recente e recentissima, ma anche per addentrarsi nei meandri della nostra psiche e delle nostre emozioni. Dall’11 al 15 ottobre 2023, si terrà la 22ma edizione della Rassegna Letteraria della Città di Vigevano, realizzata con il supporto e in collaborazione con l’Associazione Wondy Sono Io, l’Associazione ODV Barriera, la testata giornalistica digitale de Il Post e il Rotary Club Vigevano Mortara. Questa rete di soggetti coinvolti «Rappresenta un ulteriore segnale di come si voglia costruire sinergie con l’eccellenza del mondo del giornalismo, dell’associazionismo e dell’editoria per garantire al nostro pubblico una rassegna in crescendo per qualità e visibilità nazionale», ha affermato il sindaco Andrea Ceffa.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Teatro Cinema Odeon e verteranno intorno al tema Ragione e sentimento: testa o croce?, un dubbio amletico, ancestrale, che verrà indagato nei suoi risvolti da Simonetta Agnello Hornby, Alessandro Barbero, Matteo Bussola, Mario Calabresi, Gemma Calabresi Milite, Antonio Calabrò, Donato Carrisi, Francesco Costa, Jeffery Deaver, Enrico Galiano, Sabina Guzzanti, Alessandro Milan, Rosella Postorino, Alessandra Selmi, Ilaria Tuti e Antonella Viola. Tutti gli eventi sono gratuiti ed è possibile riservare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite. L’11 ottobre alle ore 21, sarà conferito il Premio Nazionale alla Carriera Città di Vigevano ad Alessandro Barbero.

Ma non solo, tra le diverse novità di questa edizione, diretta da Ermanno Paccagnini, c’è la collaborazione con i gruppi di lettura del territorio lombardo, ha spiegato la vicesindaca con delega alla Rassegna Letteraria, Marzia Segù: «Sono già una quindicina i gruppi coinvolti in modo operativo, con l’obiettivo di creare un sistema virtuoso di appassionati del mondo del libro e della lettura, degli scrittori e delle scrittrici. A partire da questi presupposti, le prossime rassegne verranno costruite anche sui consigli dei lettori, per offrire una proposta sempre più vicina all’interesse del pubblico».

Ragione e sentimento: gli incontri della Rassegna Letteraria di Vigevano

Ad aprire la rassegna, dunque, l’incontro con lo storico e scrittore Alessandro Barbero, moderato da Paccagnini: un’occasione per conoscere meglio uno dei divulgatori più amati dal pubblico che ha fatto appassionare alla Storia intere generazioni con i suoi libri e i podcast. Autore di numerosi saggi storici, ma anche di romanzi come l’ultimo Brick for stone (Sellerio) in cui immagina in una New York del 2001 un agente della Cia che ipotizza un attentato imminente.

Come si leggono i giornali e che futuro hanno? Cosa si nasconde dietro un titolo sensazionalistico? Quali sono le regole che guidano il giornalismo? Che differenza c’è fra l’informazione made in Italy e quella made in Usa? Il 13 ottobre, un incontro per rispondere a queste e altre domande sul mondo dell’informazione, con Francesco Costa, vicedirettore de il Post, conduttore del podcast quotidiano Morning e autore di California (Mondadori), un libro in cui si metteva a fuoco la crisi della California come modello di terra promessa. Interrogativi e spunti di riflessione sul mondo dell’informazione che sono presenti nel volume Cose spiegate bene – Voltiamo decisamente pagina prodotto da il Post e pubblicato da Iperborea.

Il 14 ottobre sarà la volta di Sabina Guzzanti, che parlerà del rapporto tra individui e tecnologia, a partire dal suo romanzo ANonniMus (Harper Collins), in cui si racconta la storia di una donna, genio dell’informatica, che, arrivata ai 50 anni, ha deciso di fondare la Huf, un’associazione no profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili. Modera il giornalista Paolo Armelli.

Torna alla Rassegna letteraria di Vigevano Simonetta Agnello Hornby per presentare in anteprima il suo nuovo romanzo Era un bravo ragazzo (Mondadori) che arriverà in libreria il 17 ottobre. Nelle storie narrate da Simonetta Agnello Hornby spesso Ragione e Sentimento si scontrano, a volte trovano una convergenza. Le famiglie possono essere luogo di accoglienza e protezione, ma spesso si rivelano luoghi emotivi di obblighi e costrizione. È quello che succede anche in questo nuovo romanzo in cui due ragazzi, Giovanni e Santino, entrano progressivamente nelle dinamiche mafiose, tra inconsapevolezza e remissività

Domenica, 15 ottobre, si parlerà di Thriller Made in Usa con Jeffery Deaver, autore di un nuovo capitolo della serie bestseller con protagonista il cacciatore di ricompense Colter Shaw. Che non è un poliziotto, ma è un tracker, un localizzatore, uno che cerca persone scomparse. Modera lo scrittore Luca Crovi.

Incontro di chiusura della Rassegna letteraria con il re italiano del thriller: Donato Carrisi. I suoi romanzi hanno venduto 4 milioni di copie solo in Italia e sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Aveva esordito nel 2009 con Il suggeritore, poi sono seguiti altri romanzi, alcuni dei quali come La ragazza nella nebbia, L’uomo del labirinto e Io sono l’abisso sono stati portati anche sul grande schermo con la sua regia. Negli ultimi anni, la serie di romanzi con protagonista Pietro Gerber, psicologo infantile soprannominato l’addormentatore di bambini. In tutti i suoi romanzi Ragione e Sentimento si alternano, a volte entrano in conflitto, a volte trovano convergenze. Alla Rassegna letteraria, Donato Carrisi svelerà in anteprima indizi e atmosfere del nuovo romanzo, in libreria a novembre. Modera Alessandra Tedesco, giornalista.