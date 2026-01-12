Romina Power, oltre l’icona pop: la presentazione del nuovo libro a Bologna

Martedì, 13 gennaio, alle ore 18, la Libreria Feltrinelli di Porta Ravegnana a Bologna ospiterà L’alfabeto dell’anima, un incontro pubblico con Romina Power in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita, pubblicato da Rizzoli. A dialogare con l’artista sarà Lucrezia Ercoli, filosofa, docente di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Bologna e direttrice artistica del festival Popsophia.

L’incontro bolognese offre l’occasione per restituire al pubblico un ritratto articolato di Romina Power, andando oltre l’immagine iconica legata alla musica pop e al cinema. Attrice bambina, cantante di enorme successo, artista visiva, scrittrice e traduttrice, Power ha attraversato esperienze diverse, che oggi confluiscono in un libro costruito come un abbecedario personale: una sequenza di parole chiave attraverso cui l’autrice ripercorre ricordi, emozioni e snodi fondamentali della propria vita.

Pensieri profondamente semplici si presenta come un lemmario intimo e riflessivo, in cui la dimensione pubblica della carriera artistica si intreccia con quella privata di donna, madre e figlia d’arte. Ogni voce diventa il punto di partenza per una meditazione che tocca temi come la spiritualità, il dolore, la ricerca della felicità e il rapporto con l’arte come strumento di conoscenza e trasformazione.

«Sono stata onorata e anche sorpresa dalla proposta di dialogare con Romina Power – ha raccontato Lucrezia Ercoli – ma leggendo il libro è emerso chiaramente come l’autrice, al di là dell’immagine di icona pop della musica italiana e cantante di brani divenuti veri e propri tormentoni, possieda una profondità di pensiero che va oltre la superficie del successo. Il libro è un viaggio nella memoria, ma è soprattutto un cammino spirituale che attraversa la luce e la tenebra della vita, una ricerca della felicità che va ben al di là della dimensione materiale».