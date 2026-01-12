12 gennaio 2026

Romina Power, oltre l’icona pop: la presentazione del nuovo libro a Bologna

Libri ed editoria

di

Dalla musica all’arte, dalla memoria alla ricerca interiore: Romina Power presenta il suo nuovo libro alla Feltrinelli di Bologna, in dialogo con la direttrice di Popsophia, Lucrezia Ercoli

Martedì, 13 gennaio, alle ore 18, la Libreria Feltrinelli di Porta Ravegnana a Bologna ospiterà L’alfabeto dell’anima, un incontro pubblico con Romina Power in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita, pubblicato da Rizzoli. A dialogare con l’artista sarà Lucrezia Ercoli, filosofa, docente di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Bologna e direttrice artistica del festival Popsophia.

L’incontro bolognese offre l’occasione per restituire al pubblico un ritratto articolato di Romina Power, andando oltre l’immagine iconica legata alla musica pop e al cinema. Attrice bambina, cantante di enorme successo, artista visiva, scrittrice e traduttrice, Power ha attraversato esperienze diverse, che oggi confluiscono in un libro costruito come un abbecedario personale: una sequenza di parole chiave attraverso cui l’autrice ripercorre ricordi, emozioni e snodi fondamentali della propria vita.

Pensieri profondamente semplici si presenta come un lemmario intimo e riflessivo, in cui la dimensione pubblica della carriera artistica si intreccia con quella privata di donna, madre e figlia d’arte. Ogni voce diventa il punto di partenza per una meditazione che tocca temi come la spiritualità, il dolore, la ricerca della felicità e il rapporto con l’arte come strumento di conoscenza e trasformazione.

«Sono stata onorata e anche sorpresa dalla proposta di dialogare con Romina Power – ha raccontato Lucrezia Ercoli – ma leggendo il libro è emerso chiaramente come l’autrice, al di là dell’immagine di icona pop della musica italiana e cantante di brani divenuti veri e propri tormentoni, possieda una profondità di pensiero che va oltre la superficie del successo. Il libro è un viaggio nella memoria, ma è soprattutto un cammino spirituale che attraversa la luce e la tenebra della vita, una ricerca della felicità che va ben al di là della dimensione materiale».

