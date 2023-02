Sognare il sogno impossibile: il libro multimediale su Giambattista Piranesi

È stato presentato mercoledì, 25 gennaio, presso l’Istituto centrale per la grafica, a Roma, alla presenza della direttrice Maura Picciau, di Barbara Jatta (Dir. Musei Vaticani) e Francesca Cappelletti (Dir. Galleria Borghese), il libro multimediale su Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) realizzato dall’Istituto con l’obiettivo di rendere omaggio all’opera del grande artista italiano e contribuire significativamente alla sua conoscenza attraverso un prodotto innovativo. Si tratta di un “racconto multimediale” ideato in occasione del tricentenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi e sviluppato a partire dalla fruttuosa collaborazione tra l’istituzione romana, dove si trova la maggior parte del corpus piranesiano, e la Reale Accademia di San Fernando di Madrid che ha messo a disposizione software e know how informatico.

Attraverso il libro dal titolo “Giambattista Piranesi. Sognare il sogno impossibile” l’istituzione romana, tramite il fervente impegno delle curatrici Maria Cristina Misiti e Giovanna Scaloni, ha voluto celebrare il genio di Piranesi realizzando un prodotto innovativo e versatile che potesse farsi portavoce dell’interdisciplinarietà racchiusa nelle opere del grande artista italiano. Il prodotto risponde alla difficile sfida di riunire insieme tutti gli aspetti della produzione piranesiana coinvolgendo numerosi esperti che ne hanno studiato e interpretato l’opera in funzione dei diversi interessi che l’artista ha espresso durante i suoi oltre trent’anni di attività (architettura, urbanistica, recupero e restituzione filologica dell’antico, ornamento e design).

Tali contributi si snodano su una struttura lineare nella quale i diversi saggi sono raggruppati per nuclei tematici che restituiscono questa multiforme varietà attraverso un percorso narrativo omogeneo. Si spazia infatti dallo studio delle matrici e stampe di Piranesi all’indagine sull’approccio urbanistico nelle opere passando per la produzione piranesiana dedicata all’ornamento fino a includere contributi sulle indagini diagnostiche delle matrici conservate nella Calcoteca dell’Istituto. Non mancano inoltre interventi sul lascito piranesiano all’Accademia di San Luca e sull’interessante collaborazione tra l’Istituto e il Parco Archeologico del Colosseo per iniziative di valorizzazione incentrate sulle opere dell’artista.

“Giambattista Piranesi. Sognare il sogno impossibile” apre le porte per la prima volta in Italia a questo tipo di prodotto editoriale che ci introduce nell’universo di Piranesi a partire da una narrazione complessa fatta di testi, collegamenti con risorse in rete, materiale multimediale e diverse “chiavi” offerte al lettore al fine di restituire la fisionomia di una personalità artistica così complessa e variegata. Nonostante la struttura ricalchi quella di un libro tradizionale si potrebbe più propriamente parlare di una “biblioteca virtuale” che condensa differenti forme comunicative e che consentirà al lettore “non solo di conoscere e studiare Piranesi, ma anche di approfondire storia e retroscena, creando mappe visuali con avvenimenti, personaggi e idee” (M. C. Misiti) scoprendo relazioni altrimenti celate tra i diversi campi dell’attività artistica del noto incisore.

Da queste premesse il prodotto editoriale s’inserisce in un cambio di paradigma che sta portando a un vero e proprio processo di ridefinizione della trasmissione della conoscenza attraverso quello che comunemente viene definito knowledge design. Tale approccio, applicato qui al campo delle digital humanities, mira a rivitalizzare contenuti testuali attraverso elaborazioni digitali che ne possano accrescere il potenziale informativo anche attraverso l’interattività e il collegamento tra le risorse.

La direttrice dell’Istituto centrale per la grafica, Maura Picciau, si esprime in questi termini in riferimento a questo importante progetto: «“Sognare il sogno impossibile” è più di un catalogo di mostra, è un ampio progetto ipertestuale e dai molteplici approcci disciplinari. Rappresenta infatti l’esito di un nuovo e moderno sguardo ai dati storici e alle istanze estetiche, che consente di intersecarli con maggiore libertà rispetto alle pubblicazioni tradizionali».

La realizzazione del libro, oltre a collocarsi sulla scia della mostra su Piranesi realizzata a Palazzo Poli nel 2020, s’inserisce in un percorso virtuoso che l’Istituto centrale per la grafica ha intrapreso nello stesso anno, collaborando con la Reale Accademia di San Fernando di Madrid, per rendere accessibile online le proprie collezioni dove spicca soprattutto l’opera piranesiana. Il progetto è stato inoltre frutto della collaborazione di partenariato tra la Direzione generale Educazione Ricerca e Istituti culturali, la Direzione generale dei Musei del Mic e sostenuto dall’Associazione degli amici della grafica.