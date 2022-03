L’Umbria di San Benedetto e San Francesco: un invito al viaggio lento

Un invito alla scoperta, alla viaggio della conoscenza ma anche dell’emozione, all’esperienza della cultura, del paesaggio e della grande storia dell’arte. In 240 pagine e 150 illustrazioni. Sarà presentato il 23 marzo, al Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro, a Roma, “L’Umbria di San Benedetto e San Francesco. Immagini di un cammino artistico e devoto”, volume edito da Silvana Editoriale e testimonianza concreta dell’attivazione di una filiera composita, al servizio della diffusione dell’arte: realizzata con il sostegno di Regione Umbria, tramite fondi POF SFER, la pubblicazione è attuata da Sviluppumbria su incarico dell’Assessorato regionale al Turismo.

Con testi di Gianluigi Bettin, Vito Isacchi e Fabio Marcelli, il libro presenta una selezione di opere d’arte benedettine e francescane diffuse in tutta l’Umbria, per conoscere quella straordinaria fusione di patrimonio ambientale, culturale e spirituale caratteristica della Regione. Il volume prosegue nell’ambito delle attività regionali finalizzate a promuovere i molteplici cammini e itinerari culturali che connettono l’Umbria al suo interno e con i più vasti itinerari interregionali, nazionali ed europei.

Si potranno quindi percorrere – tanto sfogliando le pagine quanto programmando un “viaggio lento” in loco, anzi, tra più luoghi – il Cammino di San Benedetto, patrono d’Europa, 300 chilometri con partenza e arrivo da Norcia a Montecassino, la Via di San Francesco, patrono d’Italia e degli ecologisti, un articolato itinerario tra Firenze, Roma e Assisi, sulle tracce dei luoghi francescani. Ma anche il Cammino dei Protomartiri Francescani, la via Lauretana, il Cammino di Santa Rita da Cascia e quello dei Borghi Silenti. Le tappe sono piene di suggestione e tutte da scoprire, dal santuario di Sant’Antonio da Padova, a Terni, alla chiesa di San Francesco di Gubbio, dalla basilica santuario di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ad Assisi, alla concattedrale di Santa Maria Argentea, a Norcia.

Alla presentazione interverranno S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Cardinale Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, Paola Agabiti, Assessore Turismo e Cultura della Regione Umbria, Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, Fabio Marcelli, curatore del volume. A moderare l’incontro, il giornalista e fotografo Fabrizio Ardito. «San Benedetto e san Francesco sono emblemi dell’Umbria, con tutti i significati che la nostra regione sta rivelando a un pubblico sempre più vasto e avido di conoscenza autentica, sempre più desideroso di trovare senso e ispirazione al proprio cammino esistenziale», ha dichiarato il Cardinale Bassetti.