Un libro al giorno: la Venere Isolata di Monica Re

Un romanzo definito come “favola contemporanea e surreale” ambientata nel mondo della moda, che ci porta per mano nella privata e professionale di Valentina (madre e imprenditrice) alle prese con l’organizzazione di una sfilata di moda. Questa avventura professionale la porterà a intraprendere un percorso di conoscenza, che avrà un effetto liberatorio e sconvolgente. Valentina, donna irrequieta e a tratti visionaria, dialoga con i mille volti intorno e dentro di sé, trasformando le tappe dell’organizzazione di una sfilata in un thriller psicomagico. La protagonista, come una moderna Alice nel paese delle Meraviglie, oltrepasserà lo specchio proprio quando, sotto ipnosi, riuscirà ad assottigliare quel confine che crediamo esistere fra reale e sogno. È il romanzo d’esordio di Monica Re, Pr e Founder di un’agenzia di comunicazione, che lavora nel settore moda e beauty con un approccio olistico e non convenzionale dove dialogano il fashion con il mistico. La sua passione per l’astrologia e la sua sensibilità verso le energie più sottili la rendono una voce fuori dagli schemi del Fashion System. Il titolo del romanzo rappresenta proprio la posizione di Venere nel tema natale dell’autrice e della protagonista, una Venere ostica che non forma alcun aspetto con gli altri pianeti.

Una combinazione astrale che spinge Valentina alla ricerca delle proprie ambivalenze, «Quelle spinte uguali e contrarie che ci abitano e che rischiano di spezzarci in due allontanandoci dalla nostra essenza profonda. Io stessa, pur senza aver vissuto le rocambolesche avventure di Valentina, ho studiato le costellazioni familiari di Bert Hellinger, l’astrologia umanistica, i tarocchi evolutivi… esperienze che mi hanno aiutata in modo poco ortodosso a trovare una voce che mi guidasse a non tradire me stessa nel caos della quotidianità», racconta la stessa autrice.

È un romanzo che scaturisce (non solo) dall’esperienza personale e come sottolinea la stessa Monica Re: «La scrittura esige che si guardi dentro se stessi. prima di poter costruire una storia che sia in grado di toccare veramente chi la legge. Una Venere isolata non fa eccezione. L’ho definito un thriller psicomagico a porter perché racconta la caccia al sabotatore interiore, quella voce che si annida nella coscienza della protagonista, impedendole di realizzare se stessa. Ma è anche un viaggio oltre la consueta percezione che abbiamo del fashion system, proprio perché il romanzo si snoda con un ritmo sempre più incalzante, durante le tappe di organizzazione della sfilata di una collezione molto particolare, ispirata a un film cult di Alejandro Jodorowsky, inventore della psicomagia. L’incontro con personaggi surreali come la stylist alchimista e il make up artist esperto di tarocchi, accompagneranno la protagonista lungo un percorso di evoluzione. Prima più titubante, poi più sicura fino a, finalmente, set the Venus free».

Un romanzo di formazione “all’apparenza facile, è un vero e proprio libro di iniziazione …” secondo le parole di Simonetta Gianfelici che nella prefazione ci ricorda: “Più le pagine scorrono più mi riconosco in Valentina, in quella sua doppia vita, privata e professionale, con quel sabotatore interiore che le impedisce di prendere la sua strada, nella paura e nelle assenze che quella duplicità impone e che finiscono per farla sentire ancora più imperfetta e colpevole e che alimentano quell’intimo ammonimento: “Non sei degna”!

Una lettura per tutti gli appassionati di moda (e non solo) alla ricerca di un talento ancora nascosto o per far emergere il proprio Daimon.