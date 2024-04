A Milano, arte, moda e sostenibilità con Venduto_Market e Live Store

In occasione di MIART si moltiplicano le contaminazioni tra arte e moda, tra artisti e brand. Nel segno della moda upcycling è la collaborazione tra Live Store by Sold Out Dsitrict e VENDUTO_MARKET, realtà milanese nata nel 2019, che porta avanti un progetto indubbiamente originale: proporre vere e proprie creazioni artistiche, da indossare o collezionare. Impegnata in una produzione etica e sostenibile, utilizzando materiali naturali e colori atossici, VENDUTO_ MARKET fonde moda e arte, costruendo una propria filosofia peculiare basata su customizzazione e upcycling. Il tutto viene affiancato da uno studio del linguaggio artistico e da una ricerca di nuove forme espressive per ridare nuova vita a capi vintage grazie all’arte.

Dopo aver lavorato con diverse realtà come l’East Market Milano, VENDUTO_ MARKET ha lanciato, in collaborazione con Live Store by Sold Out District, a Milano, in Corso Buenos Aires, 56, un inedito format retail che dà spazio non solo a designer emergenti o di nicchia, ma anche a progetti speciali con artisti, fotografi e creator. Protagoniste del progetto sono le opere indossabili pensate da due artisti e founder di VENDUTO_MRKT, Roberto Marsella e Golnar Alipour, che raccontano: «Quando realizziamo un capo, solo una persona lo troverà, abiterà e custodirà, perché lo sentirà suo: ecco la cosa più bella in ciò che facciamo. Tutte le volte che questa magia accade, abbiamo la conferma che il nostro lavoro non poteva essere fatto diversamente. Questo tipo di connessione rappresenta il nostro maggiore arricchimento».

La capsule collection e l’installazione VENDUTO_ VENDUTO_MARKET X LIVE STORE

Come pezzo iconico per la loro installazione Roberto Marsella e Golnar Alipour hanno proposto una tunica blu notte, una tela in cui uno tra i momenti biblici più noti e rappresentati trova spazio l’Annunciazione di Maria. La Madonna, che intende inoltre rendere omaggio all’icona simbolo di Milano posta sulla sommità del Duomo, si presenta in chiave squisitamente contemporanea. Colta nel momento di massima estasi durante il concepimento, viene fecondata dalla musica celestiale proveniente da una banana d’oro, chiaro riferimento ai maestri Andy Warhol e Maurizio Cattelan. L’opera vuole far riflettere su tematiche attuali come i conflitti bellici e la brutalità a cui purtroppo ancora oggi le donne sono sottoposte.

Gli artisti, inoltre, a partire dalla figura di Maria, intendono costruire una riflessione attorno al tema dell’adulterio, cercando di normalizzare la vita di colei che, secondo la storia, è diventata Madre delle madri. L’installazione pop up per Live Store vuole essere un veicolo di valori quali l’importanza di rigenerare capi vintage e la necessità attualissima di adottare processi di produzione etici e sostenibili. On show e in vendita questa speciale capsule collection di kimoni, giacche e pantaloni, tutti pezzi unici che fondono la ricerca sostenibile con il mondo artistico di VENDUTO_MARKET.

Le collaborazioni con Lorenzo Seghezzi e Yezael by Angelo Cruciani

LIVE STORE by Sold Out District è un nuovo retail format nato dall’esperienza di Corrado Alota, fondatore dei negozi Jdc e Andrea Pezzali di Two Leaders (agenzia con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei media, del trading, della gestione del retail). Il punto vendita di Milano è stato concepito come un vero e proprio contenitore di proposte e tendenze, un live hub dove moda, creatività e cultura trovano terreno fertile per dar vita a nuove espressioni artistiche. All’interno del negozio si troveranno non solo prodotti di numerosi marchi a prezzi accessibili, ma anche un brand mix che viene rinnovato ogni settimana, oltre a un’area eventi che offre visibilità a nuovi designer e creativi di diversi ambiti.

Commenta Andrea Pezzali, General Manager di Two Leaders: «Il retail sta vivendo un momento molto difficile dove è diventata dominante la corsa al prezzo. Per questo abbiamo pensato di tornare a un concetto di negozio più legato all’intrattenimento, all’esperienza e alla scoperta, seguendo l’esempio di grandi visionari come Elio Fiorucci il cui store ha fatto storia ispirando generazioni di creativi e imprenditori». Lo spazio è stato inaugurato da pochi mesi, durante Milano Moda Donna e ha ospitato i look couture firmati Lorenzo Seghezzi per BigMama e l’happening Angel in Town di Yezael by Angelo Cruciani.

Fashion designer emergente originario di Milano con una particolare inclinazione per il mondo della corsetteria e della modellistica di capi su misura, Lorenzo Seghezzi è attento anche alla sostenibilità, i capi delle sue collezioni sono realizzati con materiali deadstock o di seconda mano per ridurre gli sprechi e valorizzare l’upcycle. E sempre all’insegna della moda con forti messaggi socio-culturali è stata la collaborazione Yezael by Angelo Cruciani, che ha creato la performance Angels in Town accompagnato dalla live music di Plastik Doll. Caratterizzato da un allestimento dal mood industriale e dagli accenti pop, LIVE STORE vuole offrire un’esperienza di shopping in cui convivono diverse realtà, oltre a una Special Guest Room, che funziona da piattaforma non solo per talenti e personalità emergenti, ma anche per brand che vogliono presentare dei progetti speciali in un contenitore dinamico nel cuore dello shopping district milanese.