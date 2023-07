Alberta Ferretti e Sotheby’s insieme per l’Emilia-Romagna

C’è una selezione di 18 abiti firmati Alberta Ferretti in vendita da Sotheby’s, sono quelli ammirati sui red carpet più importanti al mondo, dal Festival di Cannes a Venezia, dai Vanity Fair Oscar Party ai Bafta. Sono stati indossati dalle celebs più patinate di ogni settore, incluse Angelina Jolie, Sharon Stone, Amanda Seyfried, Eva Longoria, Cate Blanchett, e ora sono pronti ad andare all’asta, online, per supportare le famiglie e le imprese dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

«L’idea di quest’asta benefica è nata in me nei giorni in cui stavo preparando il mio fashion show di Rimini e sui telegiornali scorrevano le immagini dei danni incredibili causati dall’alluvione», racconta la stilista alla stampa. «Ho subito pensato che fosse importante partecipare attivamente alla raccolta di fondi per supportare la nostra regione. Quindi oltre che ad impegnarci attivamente, con il supporto dei nostri dipendenti, in una donazione e ad aver creato delle felpe i cui proventi dalle vendite andranno in beneficienza, ho deciso di dare vita a un’asta di abiti speciali». Ed eccoli esposti, domani e mercoledì (11 e 12 luglio) nella sede milanese della casa d’aste, in Corso Venezia, nelle sale di Palazzo Serbelloni.

«Rivolgersi a Sotheby’s è stato un atto spontaneo», prosegue Alberta Ferretti, «in quanto è un punto di riferimento assoluto in questo settore. Sono molto grata a tutto il suo team per avermi supportato in maniera così professionale per questa attività, che spero contribuirà ad aiutare la ricostruzione nelle aree così severamente colpite». Le fa eco la maison milanese, che dichiara: «Siamo davvero felici di collaborare con Alberta Ferretti ad un’asta così speciale. Non capita tutti i giorni di avere il piacere di unire queste due discipline – la moda e l’arte – ma ancora più emozionante è farlo per raccogliere fondi necessari ad una causa così importante».

Non solo: gli abiti saranno esposti insieme a una collezione di Porsche Carrera, che RM Sotheby’s metterà all’asta il 12 luglio, ma anche in ottima compagnia con gli highlights della prossima asta di Design di settembre 2023. Stay tuned.

Gli abiti dei red carpet. Alberta Ferretti per l’Emilia-Romagna