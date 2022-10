Artcurial, da Karl Lagerfeld alla Generation 21

Nella settimana del grande debutto di Paris+ par Art Basel, ecco due proposte della casa d’aste Artcurial – direttamente dagli Champs-Élysées. È il leggendario Karl Lagerfeld il protagonista dell’incanto online dal 21 al 27 ottobre. Stilista, icona pop, dissacrante, provocatorio, immancabilmente superstar. La maison parigina lo celebra attraverso una sfilata di lotti d’eccezione firmati Chanel by Lagerfeld, tra oggetti classici, edizioni limitate, pezzi insoliti e mai banali, dall’abbigliamento agli accessori. «È l’occasione perfetta», dicono dalla casa d’aste, «per regalarsi o regalare un pezzo di lusso senza tempo: piccole giacche di tweed, borse trapuntate e gioielli a catena, tutto ciò che costituisce il DNA della maison Chanel sarà a portata di click». Qualche esempio? Una palla da yoga (stima: € 220-320), la borsa Lait de Coco in pelle argento cangiante, collezione autunno inverno 2014-15 (stima: € 2.500-2.700) e una bambola petite Coco, creata per la riapertura della boutique Chanel di Sono nel 2010 (stima: € 2200-3200). Lotti tutt’altro che ordinari, dicevamo.

Non solo. Se siete in città per scoprire dal vivo la nuova pelle francese di Art Basel, Artcurial propone un format nuovissimo, Generation 21, tutto incentrato sugli artisti emergenti e internazionali. Quando? Dal 20 al 25 ottobre per l’esposizione pre-asta, nello storico Hôtel Marcel Dassault, e poi ancora il 26 ottobre, per la battitura finale. C’è Invader, che dalle vie di Parigi si trasferisce sul catalogo della maison, a partire dal lotto 42, Ensemble des 9 livres d’invasion et tirages de tête, 2005 – 2018 (€ 630,000 – 680,000). C’è Aboudia, lo sguardo vivo, sempre inchiodato sulle vicissitudini di Abidjan e della Costa d’Avorio, stavolta lo incrociamo nell’opera Sans titre da € 50,000-80,000. Ma anche Raphael Adjetey Adjei Mayne, Erwin Olaf, Richard Hambleton, Kaws. Per chiudere in bellezza, i lavori di Edgar Plans, incluso un giocoso Cuisine Française del 2019, la stima è di € 200,000-300,000.

Generation 21. 5 highlights della nuova vendita di Artcurial