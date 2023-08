Aste, i traguardi milionari di Christina Quarles

Christina Quarles, artista americana classe 1985, nata a Chicago, porta sotto i riflettori del mercato le sue tele queer e surreali. La pittrice vive e lavora a Los Angeles ed è rappresentata da gallerie del calibro di Hauser & Wirth e Pilar Corrias. Nonostante la sua giovane età, le opere di Christina Quarles sono state molto apprezzate alla 59a Biennale di Venezia curata da Cecilia Alemani, Il Latte dei Sogni. Sguardo al podio delle sue tre opere più costose, tutte aggiudicate nel corso del 2022 (anno concluso con un fatturato di $ 9,1 milioni, contro gli $ 1,2 milioni del 2021).

Night Fell Upon Us Up On Us – $ 4,527,000

Night Fell Upon Us Up On Us è il primo dei record siglati dall’artista nel 2022. Il 19 maggio 2022 alla The Now Evening Auction di Sotheby’s New York, il grande dipinto viene battuto a $ 4,527,000 superando abbondantemente la stima pronosticata dalla casa d’aste che non andava oltre gli $ 800,000. L’opera, un acrilico su tela realizzato nel 2019, si trova oggi nella raccolta personale di un «distinto collezionista americano». Un coacervo di forme e colori che disegna l’abbraccio intricato di una coppia al chiaro di luna ci riporta con la mente alle atmosfere di Les Trois Danseuses, dipinta da Pablo Picasso nel 1925, e di Woman with Head of Roses, opera del 1935 di Salvador Dalì. In Night Fell Upon Us Up On Us, Quarles mostra le complesse sfumature delle esperienze sociali e psichiche vissute all’interno di un corpo, con un partner e all’interno di un gruppo. «Sono davvero interessata ad esplorare cosa significa essere all’interno del proprio corpo visto da fuori», racconta l’artista a Claire Voon di Artsy, «come dico spesso che questi sono ritratti, ma non sono ritratti in cui guardare un corpo, sono ritratti da vivere all’interno del proprio corpo».

Bits n’Pieces – $ 1,592,750

Secondo lotto top price firmato da Christina Quarles è Bits n’Pieces, venduto sempre nel 2022 da Sotheby’s New York. Aggiudicata all’edizione invernale di The Now Evening Auction, svoltasi il 16 novembre negli spazi newyorkesi della casa d’aste, l’opera viene battuta all’incanto per $ 1,592,750, superando ancora una volta le stime degli esperti. In questa composizione i fluidi e indefiniti personaggi vengono ostacolati da geometrie colorate che sovrapponendosi alla carne pittorica creano una perfetta fusione tra figura e astrazione.

Even in tha Evenin’ – $ 970,898

Altro record del 2022 per l’artista di Chicago con l’opera Even in tha Evenin’ battuta da Christie’s nel corso della sua 20th/21st Century: London Evening Sale il 13 ottobre per £ 856,800 ($ 970,898). Quelli che possono essere riconosciuti come tre corpi si avvicendano su questa tela di grandi dimensioni in una confusa danza erotica. Linee sensuali e allo stesso tempo spigolose delimitano lo spazio onirico in cui si svolge la scena. Christina Quarles espone questo lavoro per la prima volta, esattamente come tutti gli altri selezionati per questa nostra raccolta, all’interno degli spazi del Regen Projects di Los Angeles, fucina creativa dell’artista.