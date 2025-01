Calendario 2025: la guida definitiva delle fiere d’arte fino a giugno

Una selezione delle principali fiere d’arte da una parte all’altra del mondo, senza distinzioni tra arte moderna, antica, contemporanea e design. Una serie di appuntamenti strategici, che tracciano le storiche capitali dell’art market e ne individuano di nuove – lo sguardo ben puntato a Est e in Medio Oriente, tra Hong Kong, Emirati Arabi e Singapore. Ecco le date da segnare in agenda per il primo semestre, da gennaio a giugno 2025.

Gennaio, tutte le fiere da Bergamo a Singapore

BAF – Bergamo Arte Fiera / 10-12 Gennaio 2025 e IFA – Italian Fine Art / 10-19 Gennaio 2025 / Bergamo

La città di Bergamo apre il calendario fieristico del 2025. Ben 16.000 metri quadrati per 167 espositori in totale, 86 per BAF-Bergamo Arte Fiera e 81 per IFA-Italian Fine Art, che presentano circa 600 anni di storia dell’arte, dal Quattrocento al presente. Qui le prime anticipazioni.

ART SG / 17-19 Gennaio 2025 / Singapore

Ha debuttato nel 2023 sotto gli occhi del mercato globale, dopo anni di attesa e pandemia. Nel 2025 si avvia alla terza edizione: 105 gallerie da 30 Paesi, per uno sguardo insieme global e local, come da migliore tradizione internazionale. «Con la sua posizione strategica», dichiara Magnus Renfrew, Co-founder, ART SG, «il ruolo di hub regionale e la dedizione alla coltivazione di una scena artistica poliedrica, la città funge da porta d’accesso a questo mercato dell’arte in espansione».

Brafa Art Fair / 26 Gennaio-2 Febbraio 2025 / Bruxelles

Oltre 5000 anni di arte antica, moderna e contemporanea eccezionalmente raccolti al Brussels Expo. C’è una ricorrenza importante da festeggiare, nel 2025: i (primi) 70 anni di Brafa Art Fair. «Vogliamo intensificare la collaborazione con musei e istituzioni internazionali per confermarci l’evento di riferimento per gli appassionati d’arte», riferiscono in anteprima gli organizzatori. Qui i primi dettagli.

Art Genève / 30 Gennaio-2 Febbraio 2025 / Ginevra

80 gallerie specializzate in arte moderna e contemporanea, senza limiti tra pittura, video, scultura e installazioni, tutte radunate negli spazi del Palexpo. «Se è vero che la fiera è riuscita a inserirsi nel calendario fieristico internazionale», dicono da Art Genève, «conserva pur sempre la sua atmosfera intima e non dimentica il suo credo unificante. Costruire ponti. Coltivare una dimensione di autenticità e vivacità. Stimolare e coltivare relazioni a livello nazionale e internazionale».

1-54 Marrakech / 30 Gennaio-2 Febbraio 2025 / Marrakech

Torna la fiera dell’arte contemporanea dell’Africa e della diaspora africana. Questa è l’edizione di Marrakech, la numero sei, per l’esattezza, mentre la regina madre avrà come sempre luogo a Londra in autunno, in concomitanza con Frieze. Dove? Come nel 2024, la kermesse si svolgerà sia presso l’hotel La Mamounia che nello spazio espositivo DaDa, nel cuore della Medina.

Febbraio 2025, fiere d’arte dentro e fuori l’Italia

Affordable Art Fair Brussels / 5-9 Febbraio 2025 / Bruxelles

Edizione numero 16 per Affordable Art Fair Brussels. Le protagoniste? Oltre 85 gallerie belghe e internazionali, che come sempre presenteranno migliaia di opere d’arte contemporanea a prezzi accessibili. Affordable, fin dal nome. Che tu sia un appassionato o un collezionista esperto, preparati a scoprire opere accattivanti che di certo ti ispireranno: ci sarà qualcosa per ogni spazio, gusto e budget!

Zona Maco / 5-9 Febbraio 2025 / Mexico City

Spegneva 20 candeline, lo scorso anno, Zona Maco. E già arrivano i primi dettagli per la nuova edizione: nel 2025, la fiera presenterà 200 gallerie da 29 Paesi, tra giganti dell’art system e new entries internazionali. «Anno dopo anno, siamo entusiasti di dare il benvenuto alla comunità artistica alla nostra edizione del 2025», dichiara il Founder Zélika García, «dove Zona Maco si riafferma come piattaforma di incontro per la scena artistica contemporanea internazionale. Espositori ricorrenti, gallerie al loro debutto e un programma speciale per collezionisti, addetti ai lavoro e pubblico rendono questa edizione un’esperienza davvero eccezionale».

India Art Fair / 6-9 Febbraio 2025 / New Delhi

Confermata la 16esima edizione di India Art Fair. Dove: al NSIC Exhibition Grounds di Nuova Delhi. Come sempre, la fiera mira a creare un bell’equilibrio tra realtà locali e internazionali, tutte orientate a presentare il meglio del meglio dell’Asia meridionale, spaziando tra arte moderna e contemporanea – e, dallo scorso anno, anche design.

BOOMing Contemporary Art Show / 6-9 Febbraio 2025 / Bologna

Nel nostro viaggio dentro e fuori le fiere italiane, facciamo tappa a Bologna: c’è BOOMing Contemporary Art Show, in corrispondenza dei giorni di Arte Fiera. «È la fiera d’arte contemporanea», spiega la mission, «che ha deciso di scardinare il concetto di “emergente” collegandolo al significato letterale dell’essere in procinto di emergere e della necessità di far emergere. In questo senso si collega anche al duplice significato della parola “emergenza”. Emergenza come urgenza, ma anche come momento di criticità foriero di cambiamenti». Appuntamento a Palazzo Isolani, tutti i dettagli qui.

Arte Fiera / 7-9 Febbraio 2025 / Bologna

Dopo aver celebrato il cinquantenario nel 2024, Arte Fiera torna a Bologna con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo, sotto la guida del direttore artistico Simone Menegoi e del direttore operativo Enea Righi, mantenendo i padiglioni 25 e 26 come cuore pulsante della manifestazione. L’edizione 2025 ospiterà così 176 gallerie per un totale di 203 espositori, inclusi editori e istituzioni. Qui le primissime anticipazioni!

Modenantiquaria / 8-16 Febbraio 2025 / Modena

Inizia il conto alla rovescia per Modenantiquaria, la mostra di alto antiquariato patrocinata da Associazione Antiquari d’Italia e FIMA, che torna anche nel 2025 a Modenafiere. I protagonisti? Importanti capolavori dell’arte, molti dei quali inediti, che sapranno mettere d’accordo addetti ai lavori, collezionisti esperti e appassionati (lo scorso anno, la fiera chiudeva con un totale di 36.000 visitatori). «Modenantiquaria: la Bellezza della Storia, il Prestigio della Tradizione!».

ArteGenova / 14-16 Febbraio 2025 / Genova

Si svolge l’edizione numero 19 di ArteGenova, quest’anno, presso il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. Vale a dire un’importante occasione all’insegna della cultura e dell’investimento, con oltre 150 gallerie che mettono in mostra (e in vendita, ovviamente) i grandi protagonisti dell’arte. Da Accardi a Boetti, passando per De Chirico, De Pisis, Fontana, Matta, Morandi, Picasso, Schifano e Wesselmann – solo per nominare i grandi nomi che spopolano nell’art market internazionale.

NOMAD St. Moritz / 20-23 Febbraio 2025 / St. Moritz

Tutto pronto per la fiera “nomade”, NOMAD ST. Moritz, edizione 2025. Un dialogo tra arte e design che troverà casa quest’anno presso l’ex Klinik Gut, trasformando l’attuale cantiere nel cuore delle magnifiche Alpi svizzere in una vera piattaforma internazionale, in una mostra site-specific, immersiva e stratificata.



Frieze Los Angeles / 20-23 Febbraio 2025 / Los Angeles

Ha luogo negli spazi del Santa Monica Airport, e tanto basta a renderla davvero unica. Nel 2025, Frieze Los Angeles ospiterà oltre 100 gallerie da più di 20 Paesi, ovviamente presenti all’appello i grandi nomi come Gagosian, Gladstone, Marian Goodman, Hauser & Wirth, Pace Gallery, White Cube e David Zwirner. «Frieze Los Angeles 2025», dichiara Christine Messineo, Director of Americas, «fungerà da piattaforma chiave nel dinamico panorama culturale della città, celebrando creatività, innovazione e comunità. Quest’anno riuniremo un elenco stellare di gallerie e artisti che riflettono la vivacità e la diversità di Los Angeles e oltre».

Investec Cape Town Art Fair / 21-23 Febbraio 2025 / Cape Town

La più grande fiera d’arte dell’Africa (prodotta da Fiera Milano Exhibitions Africa, del Fiera Milano Group) torna in scena a fine febbraio con la sua 12esima edizione. Con oltre 120 espositori e più di 500 artisti provenienti da quattro continenti, la fiera offrirà anche nel 2025 un punto di incontro per gallerie, collezionisti, curatori e artisti da tutto il mondo. E darà vita, come da ormai collaudata tradizione, alla Art Week della città, con opening e mostre mirate negli stessi giorni della kermesse.

Marzo, tra arte antica, contemporanea, design e fotografia

ARCOmadrid / 5-9 Marzo 2025 / Madrid

Confermate le date della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea della Spagna. Nel 2025, ARCOmadrid celebrerà la sua 44a edizione con una ricca cernita di gallerie (saranno 179 quelle del Programma Generale) e creerà un ampio dialogo tra i progetti innovativi della scena internazionale.

Mercanteinfiera / 8-16 Marzo 2025 / Parma

Torna puntuale l’appuntamento primaverile di Fiere di Parma dedicato all’antiquariato, modernariato e collezionismo. Nell’edizione autunnale del 2024, Mercanteinfiera aveva chiuso con «quasi 60.000 ingressi, circa 1000 presenze espositive e centinaia di oggetti venduti all’estero e la sorpresa di oltre 6000 buyer». Parola d’ordine: target e collectibles estremamente variegati, con migliaia di stili diversi che abbracciano tutti i trend del mercato.

Collectible / 13-16 Marzo 2025 / Bruxelles

Collectible, l’unica fiera dedicata esclusivamente al design da collezione contemporaneo, torna nel 2025 al Vanderborght Building di Bruxelles per la sua ottava edizione. La sua peculiarità: il layout della fiera è meticolosamente definito in base ad affinità coerenti con le gallerie, che spaziano dall’arte decorativa al design più radicale. Questo approccio così preciso consente ai booth di mantenere la propria identità, incoraggiando al contempo gli acquirenti ad apprezzare il profilo unico di ciascuna galleria.

TEFAF Maastricht / 15-20 Marzo 2025 / Maastricht

È la fiera delle meraviglie, come amano chiamarla gli addetti ai lavori. 7000 anni di storia dell’arte tutti concentrati (e in vendita) nello stesso spazio espositivo, al Maastricht Exhibition & Conference Centre (MECC), e tutti vagliati dal temutissimo vetting. I protagonisti, nel 2025: 266 dei migliori mercanti e gallerie provenienti da 21 Paesi (tanti, come sempre, anche i nomi dei giganti italiani). «La fiera», riporta il comunicato ufficiale, «non ha eguali nel presentare opere rigorosamente controllate di supremo valore storico e di qualità. È una destinazione essenziale per le istituzioni globali, i collezionisti privati e il più ampio mercato internazionale dell’arte».

MIA Photo Fair BNP Paribas / 20-23 Marzo 2025/ Milano

Torna al Superstudio Più di Milano l’appuntamento numero 14 con la kermesse internazionale dedicata alla fotografia, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il secondo anno da Francesca Malgara. Con una grande novità: il 2025 vedrà BNL BNP Paribas, già main sponsor da 13 anni, rafforzare il proprio impegno al fianco della manifestazione: la Banca diventa infatti title sponsor, e l’evento si intitolerà ufficialmente MIA Photo Fair BNP Paribas. «Questa alleanza è per noi ragione di nuova energia, entusiasmo e responsabilità», ha dichiarato Francesca Malgara, direttrice artistica della fiera. «L’impegno è di crescere insieme e costruire in Italia un appuntamento di mercato ma anche culturale e relazionale imprescindibile: un crocevia per appassionati, professionisti e tutto il largo pubblico». Ve ne parlavamo qui.

Salon du Dessin / 26-31 Marzo 2025 / Parigi

Capolavori su carta, edizione numero 33. Torna il Salon du Dessin negli spazi eleganti di Palais Brongniart, e sarà anche nel 2025 il motore dell’intera Drawing Week di Parigi (una rete di eventi interamente dedicati alla carta, sempre concatenati, nessun limite di epoca, di stile, di prezzo). Saranno 39, quest’anno, le gallerie protagoniste del Salone, e non mancheranno i grandi nomi della storia dell’arte, ma tutti rigorosamente su carta (l’anno scorso, scorgevamo tra i booth, opere di Giovanni Boldini e Élisabeth Vigée-Le Brun, per rendere l’idea). Con un ospite d’eccezione: il Museo delle Belle Arti di Reims.

Drawing Now / 27-30 Marzo 2025 / Parigi

Nella settimana del disegno, a Parigi, non a caso in concomitanza con il Salon du Dessin, c’è anche Drawing Now, edizione numero 18. Dove? Al Carreau du Temple, nel 3° arrondissement di Parigi. Qui una selezione di gallerie internazionali presenterà la propria proposta di opere basate sul disegno contemporaneo degli ultimi 50 anni. E i due settori, Insight e Process, mostreranno ancora una volta il lato più contemporaneo del disegno.

Art Basel Hong Kong / 28-30 Marzo 2025 / Hong Kong

Tutto pronto per il primo colosso di casa Art Basel a debuttare in giro per il mondo, si inizia come da tradizione dalla città di Hong Kong. E a sfilare sotto i riflettori del mercato, quest’anno, saranno ben 241 gallerie da 42 Paesi (tra cui 23 debuttanti, sparsi tra i vari settori). «L’impressionante schiera di gallerie che partecipano alla nostra edizione di Hong Kong del 2025 rafforza la posizione della fiera come crocevia culturale e punto di riferimento fondamentale nelle scene artistiche in continua crescita dell’Asia», rivela Angelle Siyang-Le, Director of Art Basel Hong Kong.

(un)fair / TBD / Milano

Non sono ancora state annunciate le date ufficiali di (un)fair, la fiera-non fiera di Milano che l’anno scorso si svolgeva dal 1 al 3 marzo negli spazi di Superstudio Maxi, registrando oltre 15000 visitatori. La inseriamo comunque tra gli appuntamenti da non perdere della nostra lista, in attesa delle novità dell’edizione 2025. Tra artisti emergenti e mid-career, performance, programma musicale e gli immancabili talk.

Aprile 2025, tutte le fiere d’arte tra Milano e Dubai

PAD Paris / 2-6 Aprile 2025 / Parigi

PAD è stata la prima fiera di Design creata al mondo (correva l’anno 1998) e, dopo 27 edizioni, rappresenta ancora l’evento imperdibile per i collezionisti di Design internazionali. «PAD discerne le aspirazioni estetiche del suo tempo e offre il meglio del Design», specificano gli organizzatori. Dove? Anche nel 2025, si terrà ai Jardin des Tuileries.

miart / 4-6 Aprile 2025 / Milano

Fiera Milano ha già svelato i primissimi dettagli sulla 29esima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola Ricciardi, che avrà luogo all’Allianz MiCo. In particolare, il titolo, among friends, è ispirato alla retrospettiva che nel 2017 il MoMA dedicò a Robert Rauschenberg, con il desiderio di celebrare l’approccio e i principi alla base del suo lavoro – l’apertura al mondo, l’interdisciplinarietà, l’impegno per il dialogo e la collaborazione. Tutte le anticipazioni qui.

Art Düsseldorf /11-13 Aprile 2025 / Düsseldorf

Tappa in Germania, nella maratona delle fiere di exibart. Più precisamente ad Art Düsseldorf, che dal 2017 punta a essere una piattaforma leader per talenti e diversità di prospettive, di background: che siano giovani o affermati, artisti o galleristi, collezionisti o curatori, la fiera offre un palcoscenico di idee, ricerche, conversazioni inedite. Ciò si riflette non solo nei programmi degli espositori, ma anche nella presenza digitale della fiera e in tutti gli eventi organizzati oltre alle presentazioni delle gallerie. L’obiettivo? «Dare vita a un’arte contemporanea globale, con un’attenzione particolare alla rilevanza storico-artistica della città, con cui la fiera è strettamente legata».



Art Dubai / 18-20 Aprile 2025 / Dubai

Prontissima la scaletta di Art Dubai nel calendario delle fiere 2025: oltre 100 gallerie da più di 50 Paesi, quattro le sezioni totali (tra Contemporaneo, Moderno, Bawwaba e Digitale), oltre ovviamente a conferenze, workshop e grandi eventi in collaborazione con i protagonisti dell’art system. Non solo: saranno oltre 20 le gallerie che esporranno ad Art Dubai per la prima volta quest’anno (una crescita significativa), e i visitatori potranno ammirare artisti affermati ed emergenti provenienti dal Golfo, dall’Africa e dall’Asia meridionale. La location esclusiva: Madinat Jumeirah.

Art Brussels / 20-27 Aprile 2025/ Bruxelles

La 41esima edizione di Art Brussels si svolgerà nel 2025 nell’iconica sede Art Déco dell’Expo di Bruxelles, di fronte all’Atomium, a nord della città. La fiera, nata nel lontano 1968, si conferma anno dopo anno come importante polo fieristico per l’arte contemporanea, capace di attrarre ogni anno circa 25.000 visitatori. E ospitando, ad ogni edizione, anche diverse gallerie nostrane.

Expo Chicago / 24-27 Aprile 2025 / Chicago

Torna anche Expo Chicago, The International Exposition of Contemporary and Modern Art. Con una nota a margine importante, nel 2023 la fiera Expo Chicago, insieme a The Armory Show, veniva acquisita da Frieze (ve ne parlavamo in questo articolo). Adesso, lo sguardo è puntato al futuro: «L’esposizione», anticipano dalla fiera, «attinge alla ricca storia della città come vivace destinazione culturale internazionale, coinvolgendo al contempo la comunità di arte contemporanea e la base di collezionisti della regione». Appuntamento ad aprile.

Maggio: l’arte contemporanea a New York e Lisbona, la fotografia a Londra

Frieze New York / 7-11 Maggio 2025 / New York

Future Fair / 7-10 Maggio 2025 / New York

NADA New York / 8-11 Maggio 2025 / New York

Independent / 8-11 Maggio 2025 / New York

TEFAF New York / 9-13 Maggio 2025 / New York

Maggio è il tempo delle grandi aste di primavera, a New York. E non è un caso che, nello stesso mese di fuoco per l’arte moderna e contemporanea, la Grande Mela ospiti anche una sfilza di appuntamenti fieristici estremamente eterogenei. Sono tutti a New York i grandi collezionisti internazionali e la città si fa bella, si fa ancora più ricca, in un abbraccio sempre più complice tra i players del mercato globale. C’è tutto: dai giganti Frieze e Tefaf, fino a Independent Art Fair (dove la partecipazione è solo su invito) e NADA (un collettivo no-profit di professionisti che lavorano con l’arte contemporanea). Così i nomi dell’art market rimbalzano tra fiere, aste, mostre nei musei e gallerie.

Photo London / 15-18 Maggio / Londra

Un altro anniversario da festeggiare, in giro per il mondo. C’è Photo London, edizione numero 10, tra gli appuntamenti imprescindibili per gli appassionati e gli addetti del settore. Porta ancora una volta nella capitale britannica la migliore fotografia internazionale, tra opere storiche e vintage e le nuove prospettive. La nona edizione, nel 2024, accoglieva alla Somerset House oltre 120 espositori e un numero record di collezionisti e gruppi istituzionali.

ARCOlisboa / 29 Maggio-1 Giugno 2025 / Lisbona

Il mese di maggio si chiude in Portogallo. La fiera internazionale d’arte contemporanea di Lisbona celebrerà nel 2025 la sua ottava edizione, trasformando la città in un punto d’incontro essenziale per collezionisti, galleristi, artisti e professionisti di tutto il mondo. La Cordoaria Nacional sarà ancora una volta la sede in cui verranno presentate le gallerie e i progetti selezionati dal Comitato Organizzativo, insieme ai contenuti scelti dai team curatoriali.

A Giugno è tempo di Art Basel, la regina delle fiere

Art Basel / 19-22 Giugno 2025 /Basilea

Liste Art Fair / 16-22 Giugno 2025/ Basilea

Volta / 19-22 Giugno 2025 / Basilea

Photo Basel / 17-22 Giugno 2025 / Basilea

Non solo Art Basel, la regina delle fiere che a giugno riunisce la solita impressionante sfilza patinata di gallerie internazionali. Sono tutti a Basilea i protagonisti dell’art system internazionale: super collezionisti, galleristi, mercanti d’arte da ogni parte del gmondo, poi uno stuolo di appassionati, i rappresentanti delle maggiori istituzioni. E la città svizzera li accoglie, con una lista di proposte dentro e fuori il colosso di MCH Group. C’è Liste, che promuove giovani artisti e aspiranti nuove gallerie; c’è Volta che, fondata nel 2005, torna a Basilea con uno spazio boutique che riunisce le voci dell’arte contemporanea; e per finire Photo Basel («Photo Basel is Switzerland’s first and only art fair dedicated to photography based art», parla chiaro fin dalla presentazione).