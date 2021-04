Cambio d’asta: Stephen Brooks è il nuovo CEO di Phillips

Phillips annuncia che Stephen Brooks sarà il nuovo CEO della casa d’aste a partire dal 1 settembre 2021. Edward Dolman, attualmente in carica, passerà al ruolo di presidente esecutivo della società, lavorando accanto a Stephen Brooks e a Cheyenne Westphal, presidente globale della maison.

«Sono davvero lieto di entrare a far parte di Phillips come amministratore delegato», commenta Stephen Brooks. «Ho ammirato il rapido e impressionante sviluppo dell’azienda negli ultimi anni e ho visto gli eccezionali risultati ottenuti da un team incredibilmente innovativo e di talento. Sono onorato ed entusiasta di unirmi a loro e non vedo l’ora di aiutare Phillips a realizzare il significativo potenziale di crescita dell’azienda nei prossimi anni».

Il curriculum professionale del nuovo Chief Executive Officer di Phillips, d’altronde, non passa inosservato, a partire dalla sua carriera da Christie’s, dove ha ricoperto brillantemente i ruoli di Chief Financial Officer, Chief Operating Officer e Deputy Chief Executive – tutto questo, tra l’altro, a partire dal 2009, un anno globalmente e notoriamente drammatico dal punto di vista finanziario. Per la maison di Pinault, Stephen Brooks è stato responsabile di tutte le funzioni aziendali – incluse finanza, tecnologia, marketing e client strategy – e il suo straordinario contributo è risultato essenziale per la modernizzazione l’azienda.

«In qualità di autore dei piani strategici di Christie», leggiamo sul comunicato della casa d’aste, «Stephen Brooks è stato fondamentale per lo sviluppo della capacità digitale dell’azienda, del commercio elettronico online, del settore immobiliare e della sua espansione geografica nella Cina continentale. In qualità di leader finanziario del gruppo, ha guidato personalmente i negoziati finanziari critici che hanno assicurato la Collezione Rockefeller, la più grande collezione mai venduta all’asta nel 2018, ed è stato anche determinante per la sicurezza di molte altre collezioni chiave».

Queste, infine, le parole di Edward Dolman, CEO attualmente in carica da Phillips: «Stephen Brooks è un grande innovatore e leader. Ho avuto la fortuna di assumere e lavorare con Stephen quando è entrato a far parte di Christie’s e ho visto in prima persona i suoi talenti unici in tutti i suoi ruoli e, in definitiva, come vicedirettore generale. La sua nomina è un’opportunità per Phillips per rafforzare ulteriormente la sua posizione globale e continuare il percorso di innovazione e crescita che abbiamo iniziato 7 anni fa. È una persona di enorme visione e integrità e, in qualità di CEO, è la persona che porterà Phillips nel prossimo entusiasmante capitolo. Lo accogliamo con entusiasmo da Phillips».