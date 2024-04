New Now! Oltre £ 3 milioni per l’arte contemporanea di Phillips

Brucia il martello sui giovanissimi dell’arte contemporanea, i cosiddetti red-chip, in balia dei trend e di altalene vertiginose del mercato. Siamo a Londra, in casa Phillips, l’occasione è la vendita New Now, dedicata ai talenti delle nuove generazioni. Il risultato? L’86% del venduto per lotto, il 92% del valore, con un totale di £ 3,4 milioni.

Sguardo ai risultati più significativi. C’è Wade Guyton con U Sculpture (V. 5), anno 2007, in vetta alle classifiche dell’incanto. Era stato presentato in catalogo con una stima di £ 40.000-60.000 e ha polverizzato presto tutte le previsioni, dritto fino a quota £ 203.200 (era stato esposto, tra gli altri, al Whitney Museum tra il 2012 e il 2013). Fa bene anche Invader, l’anonimo street artist francese che dissemina i suoi disegni pixelati in giro per le metropoli mondiali – ha attualmente all’attivo 3960 murales in 79 città e 6 continenti, per rendere l’idea. Da Phillips, è il suo Bruce Lee del 2015 a grandezza naturale ad attirare l’attenzione, una vera fusione tra cultura pop e arte contemporanea. La migliore offerta? £ 203.200.

Medaglia di bronzo – per concludere il podio – per Eddie Martinez, in lizza con Open Ocean Mind del 2020. «I dipinti estremamente densi di Eddie Martinez, ricchi di associazioni e immagini – tutti sotto forma di oggetti quotidiani, accessori sportivi, articoli da cucina e da pranzo, frammenti di storia dell’arte – rifiutano di impegnarsi in un tempo o uno stile specifico», scrive Barbara A MacAdam. Il responso finale, per l’artista nato nel 1977 nel Connecticut che attualmente rappresenta la Repubblica di San Marino alla Biennale di Venezia 2024: £ 127.000.

Parola a Charlotte Gibbs, Head of New Now, Londra: «Siamo molto soddisfatti del totale della vendita, che ha superato i £ 3 milioni. È stato meraviglioso vedere una partecipazione internazionale così animata, con oltre 50 Paesi che hanno preso parte al telefono, online e in sala».

Non sono mancati i record mondiali, sotto il martello della New Now di Phiilps. È il caso di Leonard Baby con Medicine Cabinet, 2022, aggiudicato per £ 24.130. L’artista, classe 1996, ricontestualizza le inquadrature del cinema, Andrei Tarkovsky, Jane Campion e Lars von Trier sono tra i suoi registi preferiti, rievoca i loro capolavori nelle sue tele patinate. Altri nomi di giovani e giovanissimi: Victor Man (£ 19.050), Caroline Walker (£ 20.320), Alfie Caine (£ 63.500). E poi l’italiano Salvo, che giovanissimo non è – è nato nel 1947 ed è scomparso nel 2015 – ma che vive negli ultimi mesi il suo periodo dorato all’incanto. Una sera del 1989 ha trovato casa per £ 57.150, Un’estate a Mentone per £ 22.860.