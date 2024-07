Abbey Road: all’asta gli occhiali di John Lennon

C’è un paio di occhiali da sole all’asta da Catherine Southon Auctioneers & Valuers, nel Surrey. Risalgono alla fine degli anni ’60, hanno la montatura in filo d’oro laminato e lenti rotonde blu. Le condizioni? «Commisurate all’età ma nel complesso in buone condizioni», dicono dalla maison. Ma è la loro provenienza a renderli tanto preziosi: si tratterebbe di un regalo fatto da John Lennon a un uomo (non meglio identificato) in visita agli Abbey Road Studios; e c’è anche una lettera a raccontarlo.

«Alla fine degli anni ’60, per il mio compleanno, la mia allora fidanzata Penny Clarke mi portò agli studi di Abbey Road St Johns Wood», spiega la lettera, ovviamente abbinata al lotto d’eccezione, quasi una garanzia. «Prima di uscire con me», prosegue, «Penny uscì con Jim McCathey [sic] il batterista e membro degli Yardbird, conosceva anche membri della band come Eric Clapton, Jeff Beck, Ginger Baker e naturalmente i Beatles, oltre al direttore di produzione George Martin. […] Ho preso un paio di occhiali da un pianoforte, Penny ha detto di metterli giù e di non toccarli! Ma John Lennon si è girato e ha detto “Sta bene, in effetti può averli, buon compleanno!”. Gli occhiali non sono quelli da vista di John Lennon, ma me li ha dati e mi ha fatto gli auguri di buon compleanno, per me è abbastanza».

La stima degli esperti: £ 2000-3000. Ed è in buona compagnia con una collezione di 33 fotografie in bianco e nero ambientate sempre negli Abbey Road Studios, sempre alla fine degli anni ’60, tra cui alcune scattate il giorno del servizio fotografico per la copertina dell’album dei Beatles – quella iconica in cui la band attraversa le strisce pedonali. La valutazione pre-asta, stavolta, è di £ 200-300. Appuntamento a mercoledì 31 luglio.