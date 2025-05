Parigi, Christie’s mette all’asta i grandi nomi del design

Circa 220 lotti e una stima compresa tra € 8 e 11 milioni. Così Christie’s riscalda i motori in vista dell’asta dedicata al Design del XX secolo, si terrà a Parigi mercoledì 21 maggio, al numero 9 di Avenue Matignon. In catalogo tutti i giganti del design, da Gerrit Rietveld, Jean Royère, Alberto e Diego Giacometti, fino alle opere più contemporanee. Sguardo in anteprima ai lotti principali.

Si inizia da un nucleo da non perdere, segnalato dagli specialisti della maison: una sessantina di opere selezionate da Tiqui Atencio e Ago Demirdjian, collezionisti appassionati e figure di spicco della scena contemporanea, già protagoniste a New York durante la grande settimana dell’arte 20/21 (For Art’s Sake è il titolo scelto per questo ciclo di aste). A Parigi, tra gli altri, ad andare in vendita saranno un lampadaire à trois bras di Serge Mouille (stima € 70.000–90.000), una coppia di poltrone Visiteur di Jean Prouvé (€ 150.000–200.000) e una panchetta di Charlotte Perriand realizzata per la sede di Sandoz (€ 80.000–120.000).

Immancabili, gli animali di Francois-Xavier Lalanne, che fa le capriole sul mercato: la Lampada Grand Échassier è offerta con una stima di € 80.000-120.000, il rinoceronte blu potrebbe passare di mano per € 50.000-70.000. Due pezzi eccezionali di Diego Giacometti arricchiscono questa collezione: una rarissima consolle Deer and Fox e una coppia di poltrone Lioness Head, «magistrali esempi», dicono da Christie’s, «del suo bestiario poetico e del suo linguaggio scultoreo unico».

Raffinato, per finire, l’omaggio di Christie’s al pittore, scultore e designer Louis Cane, con circa 50 opere provenienti direttamente dalla sua casa-atelier di Villefranche-sur-Mer, in Costa Azzurra. Scomparso di recente, nel novembre 2024, Cane è stato il fondatore del movimento Supports/Surfaces e ha lasciato un’eredità artistica «tanto vasta quanto gioiosa», la definiscono dalla maison. «Le sue creazioni, piene di poesia e umorismo, attraversano liberamente tutti i linguaggi dell’arte, con una predilezione per la scultura e il bronzo». Ed eccole in asta, le sue opere, a partire dalla Commode Poule in bronzo ebanizzato (stima € 40.000–60.000) e dai due Grand citronniers in bronzo patinato (€ 40.000–60.000).