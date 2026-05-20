La sedia con le pesche di Matisse trova casa per $ 48,4 milioni

Ha polverizzato tutte le stime stanotte, da Sotheby’s, la sedia con le pesche di Henri Matisse. Rimasta inedita sul mercato per quasi un secolo, La Chaise lorraine proveniente dalla collezione Barbier Mueller ha trovato casa a New York per $ 48,4 milioni, ben al di sopra del pronostico di «oltre i $ 25 milioni». Una comune sedia di legno con un motivo di natura morta che «racchiude la chiave della sua comprensione della pittura», spiega il catalogo dell’asta. «Un soggetto solo apparentemente umile che evoca un’atmosfera di familiarità e domesticità, rivela le radicali sperimentazioni pittoriche che occupavano l’artista in quel periodo». di fatto: legno e tessuto che si trasformano in espedienti per lo studio di forma e colore, e si traducono in una bidding battle di oltre dieci minuti tra quattro offerenti, chiusi dall’aggiudicazione telefonica con Francis Asquith, specialista senior di arte impressionista e moderna di Sotheby’s.

È il secondo prezzo più alto mai raggiunto da un dipinto di Matisse venduto all’asta, e non è stato ovviamente l’unico grande atteso della serata – serata che, alla fine di tutto, ha totalizzato $ 303,9 milioni, con un sell-through al 98% e collezionisti da 31 Paesi. Arlequin (Buste) di Pablo Picasso, dalla collezione di Adele ed Enrico Donati, è stato venduto per $ 42,6 milioni (stima superiore a $ 40 milioni) – ha un pedigree straordinario, è stata acquistata da Donati dal leggendario mercante d’arte di Picasso, Daniel-Henry Kahnweiler. La Moisson en Provence di Vincent Van Gogh è stata aggiudicata per $ 29,4 milioni, il secondo prezzo più alto mai pagato per un’opera su carta dell’artista.

Un altro traguardo: un’opera senza titolo di Mark Rothko – ancora Mark Rothko, fresco di record dalla competitor Christie’s – è passata di mano per $ 9,3 milioni, il prezzo più alto mai raggiunto per un’opera su carta dell’artista di queste dimensioni, e per un’opera del 1959. La Clairière (Composizione con nuove figure) di Alberto Giacometti, dalla collezione di David e Shoshanna Wingate, è stato venduto per $ 23,1 milioni, dopo una gara durata cinque minuti tra tre acquirenti. E chiude un altro lavoro di Henri Matisse, La Séance du matin, venduto a un collezionista asiatico per 20 milioni. Ora si attendono i capolavori della Lewis Collection, a giugno, sotto il cielo di Londra.