New York: Pollock e Brancusi oltre i 100 milioni, Rothko fa record

Il Novecento descritto attraverso la collezione di S. I. Newhouse Jr., il magnate dell’editoria di Condé Nast. Accade da Christie’s, nella settimana elettrica delle aste, nella città che detiene il primato nelle vendite d’arte, impermeabile alle guerre, alle scosse geopolitiche, alle previsioni funebri che il sistema ciclicamente recita davanti a sé stesso. Eppure. A New York, stanotte, la major ha messo a segno un catalogo che sembra l’inventario di un museo, una single-owner sale data in pasto al mercato, ora famelico di capolavori.

«Benvenuti a questa storica serata», esordisce Adrien Meyer, Global Head of Private Sales and Co-Chairman of Impressionist and Modern Art – i tre Picasso in apertura sono solo l’antipasto. E quindi: vola a $ 107,6 milioni, in poco più di un minuto, la Danaïde di Constantin Brâncusi, è l’effigie di Margit Pogany, tutta occhi, chignon, poi solo una vertigine levigata di curve consumate dal desiderio. Ha stabilito il record mondiale per qualsiasi scultura quando è stato acquisita da Christie’s, nel 2002 (oggi il primato spetta a L’Homme au doigt di Giacometti, $ 141,3 milioni nel 2015, si viaggia su altri numeri). Con una nota a margine: «Senza gli americani, non sarei stato in grado di produrre tutto questo», avrebbe detto poco prima di morire Brâncusi, a proposito dei suoi mecenati negli States. Anni dopo è ancora New York a suggellare il suo successo, e lo ha convertito diretto, la scorsa notte, in un’aggiudicazione a nove cifre.

È in buona compagnia: record d’asta per Joan Mirò, pochi istanti più tardi, con Portrait de Madame K. del 1924 ($ 53,5 milioni); poi la vera star della serata, il nuovo traguardo (garantito) di Jackson Pollock, che stanotte ha alzato la posta fino a quota $ 181,2 milioni. Vedi alla voce «capolavoro indiscusso»: il suo Number 7A, del 1948, misura oltre tre metri e mezzo di lunghezza, è il più grande drip painting ancora in mani private, è campo magnetico, danza di colature ipnotiche, pigmento liquido che si assesta controllato sulla tela. «Permette di apprezzare la qualità di ogni singolo gesto di Pollock», riporta il catalogo di Christie’s, «mentre l’equilibrio tra elementi intermittenti e più consistenti, e il ritmo con cui scorrono sulla superficie della tela, sono senza eguali». Quasi sette minuti di rilanci ai telefoni, mentre sale il desiderio ultra-high-net-worth. Poi un applauso in sala, e il capolavoro di Pollock – ufficialmente la quarta opera più costosa mai venduta all’asta – passa a un nuovo proprietario.

«La collezione di Si Newhouse non è altro che un susseguirsi di vette», ha dichiarato Max Carter, Presidente Globale dell’Arte del XX e XXI Secolo di Christie’s. «In sedici lotti, ripercorre la genesi del Cubismo, la nascita della scultura moderna, la reinvenzione della pittura da cavalletto e la creazione della Pop Art ai massimi livelli». E la sala, fiduciosa, risponde, e chiede ancora.

Chiudi la collezione di S. I. Newhouse Jr (totale clamoroso di $ 630,825 milioni), apri la tradizionale 20th Century Evening Sale. Si riparte daccapo: Monet, Twombly, Mitchell, Renoir, un’altra serie di colpi milionari. Il Mark Rothko della Gund Collection – No. 15 (Two Greens and Red Stripe) s’intitola, del 1964 – fa record, con $ 98,4 milioni batte l’esemplare rosso fuoco che da Sotheby’s si assestava a $ 85,8 milioni. Inaspettato. Record anche per Mother and child (Nancy and Olivia) di Alice Neel, anno 1967, schizza fino a $ 5,7 milioni. Mentre la Anxious Girl di Roy Lichtenstein, i riccioli ramati, gli occhi azzurri traslucidi, la pelle pigmentata da una costellazione di punti Ben-Day, stoppa la sua corsa molto sotto la stima alta, si ferma parca a $ 46,1 milioni. La settimana delle aste, da Christie’s, è appena cominciata.