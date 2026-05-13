Tutti a New York: guida alle grandi fiere della settimana

Dopo l’inaugurazione della Biennale di Venezia, i collezionisti e gli addetti ai lavori si spostano in massa a New York per la settimana delle grandi fiere, da TEFAF a Frieze, passando le cosiddette fiere satellite, incluse Independent e Nada. Ecco la nostra guida con indirizzi, date e protagonisti di ogni manifestazione.

TEFAF New York

Si svolge al Park Avenue Armory, nel cuore di Manhattan, dal 15 al 19 maggio. Ed è la sorella contemporanea del colosso antico di Maastricht, che si tiene regolarmente a inizio anno. Così TEFAF New York riunisce i giganti internazionali ed è dedicata all’arte moderna e contemporanea, al design, ai gioielli e arte antica, con un forte focus sull’eccellenza curatoriale. Quest’anno presenta 88 gallerie di alto calibro provenienti da 15 Paesi, incluse le italiane Galleria Continua, MASSIMODECARLO, Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., Tornabuoni Art, ML Fine Art. «Siamo orgogliosi di presentare una line-up straordinaria di mercanti che comprende partecipanti di lunga data e anche un gruppo di new entry che rappresentano il meglio in tutte le discipline», dichiara Leanne Jagtiani, direttrice di TEFAF New York.

Frieze New York

Ospitata presso lo Shed a Hudson Yards, Frieze è una delle principali fiere dedicate all’arte contemporanea internazionale. L’edizione 2026 pone particolare attenzione alla scena latino-americana, valorizzando gallerie e artisti emergenti e affermati provenienti da tutto il mondo. Christine Messineo, direttrice per le Americhe di Frieze, ha dichiarato: «La fiera è un’istantanea delle pratiche artistiche più interessanti di oggi in una città internazionale che abbraccia rigore, complessità e ambizione. I nostri stretti rapporti con le istituzioni di New York, in particolare per quanto riguarda i media basati sul tempo e la performance, estendono il nostro impatto oltre la struttura fieristica, da Chelsea all’intera città». Le date: 13-17 maggio 2026.

Independent Art Fair

La fiera si svolge a Pier 36, nel Lower East Side. Independent si distingue per il suo approccio curatoriale e sperimentale, con installazioni site-specific e una forte attenzione alla scoperta di nuovi artisti e gallerie. I progetti esposti riflettono un crescente senso di ansia globale, frutto dei nostri tempi incerti. Un tema dominante di distopia emerge tra le presentazioni, molte delle quali affrontano alcune delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare oggi. Da segnare in agenda: 14–17 maggio 2026.

NADA New York

Allo Starrett-Lehigh Building, a Chelsea, NADA promuove gallerie emergenti e spazi indipendenti attivi nella ricerca contemporanea. La fiera è conosciuta per il suo spirito sperimentale e per il sostegno a pratiche artistiche innovative e internazionali. Presenti più di 110 istituzioni tra spazi d’arte, organizzazioni no-profit e gallerie, tra queste anche l’italiana The Address di Brescia. L’appuntamento è dal 13 al 17 maggio 2026

1-54 Contemporary African Art Fair

Un altro appuntamento da segnare al Starrett-Lehigh Building a Chelsea, dal 13 al 17 maggio. Fondata nel 2013 da Touria El Glaoui, 1-54 è la principale fiera internazionale dedicata all’arte contemporanea africana e della diaspora africana, con particolare attenzione alle connessioni culturali transnazionali. Ha due sorelle sparse per il mondo, con le edizioni di Marrakech (a inizio anno) e di Londra (in autunno).

The American Art Fair

Dove? Al Bohemian National Hall, nell’Upper East Side. Quando? 16-19 maggio 2026. Il focus: l’arte americana del XIX e XX secolo, con dipinti, sculture, nature morte e opere illustrative provenienti da storiche gallerie specializzate.

Future Fair

La sesta edizione di Future Fair si svolge quest’anno al Chelsea Industrial, a Chelsea. La fiera sostiene gallerie emergenti e mid-career, promuovendo un mercato dell’arte più sostenibile ed equo attraverso programmi di supporto e finanziamento per gli espositori. Date: 14-16 maggio 2026.