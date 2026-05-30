Market Radar: Joseph Yaeger, Ding Shilun e Salman Toor tra i giovani protagonisti di maggio

Le aste di maggio a New York hanno mostrato andamenti molto differenziati all’interno del segmento contemporaneo più giovane, con una concentrazione della domanda su pochi lotti e percentuali particolarmente elevate sopra la stima – soprattutto nelle Evening Sales, dove sono stati battuti numerosi record. Tra le migliori performance registrate con questi parametri, menzioniamo senz’altro quella di Yu Nishimiura (artista di cui parlavamo in questo articolo): 4 passaggi in asta e una media del 219,20% sopra la stima. Il 14 maggio da Sotheby’s, durante The Now & Contemporary Evening Auction, Nishimiura ha inoltre segnato il suo nuovo record a $998.400 con l’opera Leaves carpet, del 2017. Ma non sono mancati altri risultati significativi, nel maggio di New York, come quelli di Joseph Yaeger, Ding Shilun e Salman Toor. Li raccontiamo qui di seguito, tra numeri da record e percentuali sopra la stima.

Joseph Yaeger (1986)

Yaeger è passato in asta a New York 5 volte nel mese di maggio, con tutti i risultati che hanno superato i pronostici. Le sue opere sono apparse da Sotheby’s, Christie’s e Phillips ed è proprio da quest’ultima che ha battuto il suo record più recente: l’opera There is a light and it always goes out, 2021, con una stima $60,000–$80,000, è stata venduta per $477.300 con il 496,63% sopra la stima. Sulla sua carriera: Yaeger ha conseguito la laurea magistrale in Pittura presso il Royal College of Art nel 2019. Tra le sue mostre più importanti si segnalano quelle presso Sadie Coles HQ, la galleria Modern Art, Project Native Informant, Antenna Space a Shanghai. La sua prima apparizione in asta è stata nel 2024. Tra le apparizioni importanti in una fiera di Yaeger ricordiamo quella del 2025 ad Art Basel Paris, nello stand di Gladstone Gallery e in quello di Modern Art (quest’ultima esponeva Abruptly the gradual is realised). Mentre in tema di presenza istituzionale, le sue opere sono conservate nella collezione del Museo Kistefos di Jevnaker in Norvegia.

Ding Shilun (1998)

Il 14 maggio da Sotheby’s, durante l’asta The Now & Contemporary Evening Auction, l’opera Three Princes, del 2022, con una stima iniziale di $50,000–$70,000, è stata venduta a $358,400: si tratta di un risultato del 412% sopra la stima, che fissa anche il record di Ding Shilun. Sulla carriera dell’artista: nel 2022 ha conseguito un MA in Pittura presso il Royal College of Art di Londra. Attualmente è in mostra al Song Art Museum in Cina con la personale Apocrypha: Ding Shilun, visitabile fino al 28 giugno 2026. Tra le mostre istituzionali più importanti ricordiamo quella all’ICA Miami e alla Zabludowicz Collection di Londra. Il suo ingresso in asta risale a marzo 2025, da allora sono stati venduti all’asta 5 lotti. I lavori di Shilun sono inclusi nelle collezioni permanenti di Albertina Museum, The Institute of Contemporary Art a Miami, Guangdong Museum in Cina, tra le altre. Nel 2022, la Bernheim Gallery lo ha portato ad Art Basel Miami Beach, tra le apparizioni più importanti in ambito fieristico.

Salman Toor (1983)

Il 19 maggio, durante la Modern & Contemporary Art Evening Sale di Phillips New York, l’opera Two Friends del 2020 è stata venduta a $ 335.400, con una percentuale del 34,16% sopra la stima. Sulla carriera dell’artista: Toor ha conseguito un M.F.A. Painting al Pratt Institute di Brooklyn nel 2009. Attualmente è in mostra fino al 30 agosto al Moderna Museet di Stoccolma, in Svezia. Ha esposto in passato allo Stedelijk Museum di Amsterdam, al Dallas Museum of Art, alla Biennale di Venezia del 2024, al Whitney Museum of American Art e al Museum of Contemporary Art Chicago. Il suo record d’asta è di $1,562,500 segnato da Sotheby’s il 16 novembre 2022, durante la The Now Evening Auction, con la vendita dell’opera Four Friends del 2019. Tra le principali collezioni museali che conservano le sue opere figurano: Whitney Museum of American Art, MCA Chicago e Pinault Collection. La galleria Luhring Augustine lo ha esposto nel suo stand ad Art Basel Hong Kong 2026.