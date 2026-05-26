Arte antica, moderna e contemporanea: tutti i top lot di Gonnelli Casa d’Aste

666 lotti, il 75% dei quali venduti, un incremento medio del 180% rispetto alle basi d’asta e un totale aggiudicato di € 520.000. Succede a Firenze, da Gonnelli Casa d’Aste, con tre giornate dedicate all’Arte Antica, Moderna e Contemporanea. Top lot della vendita è stato il Giardino delle rose di Galileo Chini (lotto 378), aggiudicato a € 27.940, a fronte di una base di € 15.000: il lotto ha suscitato un forte interesse, a testimonianza del grande valore storico e artistico dell’opera, nata per la sala da tè del Caffè Donnini di Firenze.

Ma era estremamente variegata la selezione della maison – per tutti i gusti, per tutte le tasche. Tra le stampe antiche più interessante menzioniamo La Temperanza di Philips Galle, partita da € 380 e aggiudicata a € 5.588. Campus Martius, in due volumi, da una base di € 6.000 ha raggiunto € 12.700, mentre la serie completa di Paestum, da una base di € 6.000 è stato aggiudicato a € 15.240. Buona la risposta anche per gli imponenti 4 volumi delle Antichità romane, nella II edizione del 1784, in cartonato editoriale grigio della stamperia piranesiana, che da una base di € 20.000, sono stati venduti in post asta a € 25.400.

Si passa ai dipinti antichi: al termine di una serrata serie di rilanci, Apollo scortica Marsia di un anonimo del XVIII secolo (lotto 116) è passato da € 320 a € 4.318. Ottimo risultato anche per il Taccuino di Overbeck (lotto 131), aggiudicato a € 6.096 da una base di € 4.800. Per la sezione cartografia, il lotto in assoluto più conteso è stato il 175: una grande cabreo delle proprietà della Gherardesca nei territori di Bolgheri, Castagneto e Castiglioncello, che da una base di € 4.000 ha raggiunto un’aggiudicazione di € 16.510. Le stampe moderne hanno registrato risultati significativi con Torero I di Bernard Buffet (lotto 242), aggiudicato a € 1.270 da una base di € 300, Bovi al carro (Maremma) di Giovanni Fattori (lotto 262), salito a € 1.524 da una base di € 500, e Natura morta di Giorgio Morandi (lotto 286), venduto a € 3.810 da una base di € 2.000.

Buono il verdetto per le incisioni di Félicien Rops, protagonista della mostra allestita fino al 29 maggio: i lotti hanno ottenuto aggiudicazioni ampiamente superiori alle stime iniziali. A titolo d’esempio citiamo il lotto 304, composto da 3 incisioni provenienti dalla cartella Les Sataniques (base d’asta € 300, aggiudicato a € 1.651), il lotto 306 di 4 incisioni a tema erotico (base d’asta € 180, aggiudicato a € 1.524), il lotto 311 di 2 incisioni dalla cartella Les Diaboliques (base d’asta € 240, aggiudicato a € 1.143) e il lotto 313, La vice supreme, che da una base d’asta di € 150 ha totalizzato € 1.079.

Ed ecco i Dipinti moderni: oltre al già citato Galileo Chini, ha brillato Pietro Annigoni con il suo Autoritratto del 1982 (lotto 338), aggiudicato a € 11.430 da una base di € 5.500. Bene anche Testina di bambino con Cappuccio rosso di Silvestro Lega (lotto 440), con autentica manoscritta di Llewelyn Lloyd, che, da una base di € 3.800, ha raggiunto un’aggiudicazione di € 5.080. Buon risultato anche per il lotto 494, Studio per un’illustrazione della novella Devi Enna di Guido da Verona e Busto, di Mario Sironi, del 1926 (base d’asta € 4.800, venduto a € 6.096).

Anche la sezione Futurismo ha visto buone aggiudicazioni, in particolare per il lotto 519, Motociclista futurista di Enzo Benedetto (base d’asta € 300, aggiudicato a € 1.651), e per il lotto 530, Automobili rossa e blu in corsa di Federico Seneca (base d’asta di € 1.200, aggiudicato a € 2.413).

Si arriva così alla sezione di Arte contemporanea: ha ottenuto un buon risultato Mr Dob, scultura in vinile di Takashi Murakami, che da una base di € 200 ha raggiunto un’aggiudicazione di € 1.651 (lotto 596). Bene anche il lotto 573, Due strisce di Riccardo Guarneri, passato da una base di € 1.800 a un’aggiudicazione di € 2.286. Il lotto 608, Porte napolitaine di Ernest Pignon-Ernest, è salito da € 1.500 di base ad un’aggiudicazione di € 3.048. Il lotto 612, Senza titolo di Carol Rama, è stato aggiudicato a € 1.905 partendo da € 1.200 e infine il lotto 618, La vittora di Jean Tinguely, da una base di € 800 ha raggiunto € 1.397.

La sezione Tavole originali per fumetto, animazione, pubblicità e vignette ha visto il successo dei disegni firmati Benito Jacovitti: il lotto 632, Ebbene che hai fatto? Ti sei bisticciata?, col suo ambiente marino umanizzato, da una base di € 300 ha ottenuto un’aggiudicazione di € 2.286; il lotto 633, Panoramica: tempi moderni, del 1939, anno in cui l’artista, sedicenne, pubblicava la sua prima panoramica su Il Brivido, da una base di € 480 ha totalizzato un’aggiudicazione di € 2.540; infine, il lotto 634, Divina Commedia, Inferno, da una base di € 480 è stato venduto a € 3.302.