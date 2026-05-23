Blindarte: la primavera delle aste tra moderno, contemporaneo, antico e design

Quattro appuntamenti imperdibili da segnare nell’agenda fitta delle aste italiane. Il 28 maggio 2026, Blindarte ospita nella sua sede partenopea due vendite in presenza – Arte Moderna e Contemporanea e Dipinti Antichi e Dipinti e Sculture del XIX secolo, in collegamento telefonico con Milano e in live streaming – in una doppia proposta primaverile che, come ormai da tradizione, mette insieme provenienza solida, varietà di fasce di prezzo e una grande attenzione ai contesti storici delle opere. A completare la stagione della casa d’aste, anche due online sales con lotti a scadenze differite tra il 10 e il 16 giugno: una dedicata a Gioielli, Orologi e Argenti, l’altra a Design, Arredi e Oggetti d’Arte. Tra arte antica, moderna, contemporanea, gioielli e design, da Blindarte c’è l’imbarazzo della scelta.

Arte Moderna e Contemporanea

Giovedì 28 maggio, live e in presenza dalle ore 18, l’asta di Arte Moderna e Contemporanea presenta oltre centocinquanta lotti — tra pittura, scultura, fotografia e installazione — in un percorso che spazia dal Novecento a oggi, offrendo contestualmente una selezione accessibile di opere. Il lotto di punta della tornata è Arancioverde di Carla Accardi: questa grande pittura su stoffa, realizzata nella prima metà degli anni Settanta e stimata tra i € 280.000 – 340.000, è uno dei lavori pittorici più ambiziosi mai realizzati dall’artista siciliana ed è stata pubblicata nel volume monografico curato da Germano Celant.

Sfila in catalogo con la xilografia di Pablo Picasso Grande Tête de Femme au Chapeau del 1962 (lotto 32), appartenente a un’edizione limitata di soli cinquanta esemplari firmati a matita dall’artista e stimata tra gli € 80.000 – 120.000. Il soggetto è Jacqueline Roque, ultima moglie e musa del Maestro, la donna che lo accompagnò nell’ultima stagione della vita diventando protagonista assoluta della sua produzione grafica degli anni Sessanta. Impossibile non menzionare, fra i protagonisti della tornata, Notturno (1981) di Salvo (lotto 80, stima € 180.000 – 240.000), Jan Fabre, di cui sono proposte due opere tra cui un lavoro composto da due pannelli in vetro del 1988 (stima € 50.000-70.000), le due monumentali lastre di cemento Senza Titolo (1986) di Enzo Cucchi (lotto 89, stima € 100.000 – 150.000) e la tavola del 1986 di Arnulf Rainer, J Bonne (lotto 94, € 90.000 – 120.000).

Ed è sempre nel 1986 che prende vita la storia narrata in Fallen Sky, il grande ambiente realizzato nel 1991 dal duo Ilya ed Emilia Kabakov di cui Blindarte ripropone un modello – in scala naturalmente – del 2006 (lotto 115, stima € 32.000 – 45.000). Tra i pezzi più singolari della raccolta invece, è previsto in catalogo Pennarello su lastra di vetro applicata a una seconda lastra di vetro del 1994 firmato Hugo Pratt e raffigurante il suo pirata gentiluomo Corto Maltese (lotto 104, stima € 50.000 – 70.000); documentato dalla macchina fotografica della stessa collezionista Elisabetta Catalano, il lavoro ha già attraversato mostre importanti come Hugo Pratt. Da Genova ai mari del sud al Palazzo Ducale di Genova nel 2022 e Hugo Pratt. Geografie immaginarie al Palazzo delle Papesse di Siena nel 2025. Le opere saranno esposte fino alla data dell’asta presso la sede milanese di Blindarte in Via Palermo 11, tutti i giorni dalle 11 alle 19 (esclusa domenica 24 maggio).

Dipinti Antichi e Dipinti e Sculture del XIX secolo

In programma per le ore 16 dello stesso pomeriggio c’è l’asta Dipinti Antichi e Dipinti e Sculture del XIX secolo, che si apre con una variegata selezione di lotti provenienti da importanti collezioni private, napoletane e non solo. Le protagoniste assolute della tornata sono due tele di Gaspare Traversi — La partita di carte (lotto 100) e La dettatura della lettera (lotto 101); entrambe corredate da una ricca bibliografia e da una storia espositiva internazionale, sono stimate tra i € 40.000 e i € 50.000. Osservatore profondo della vita quotidiana, Traversi satirizzava le aspirazioni sociali della borghesia emergente in dipinti che non concedono quasi nulla alla retorica: i suoi personaggi hanno facce vere, gesti precisi, emozioni riconoscibili e le due opere in catalogo ne sono un chiaro esempio. Del bergamasco Viviano Codazzi, notiamo in catalogo una coppia di Capricci architettonici su tela (lotto 94, stima € 14.000 – 18.000), accompagnati da Carmela e l’Acquaiolo, due bronzi di Vincenzo Gemito, e altri magnifici esempi della scuola napoletana. Questa volta le opere sono esposte presso la sede napoletana di Blindarte in Via Caio Duilio 10, tutti i giorni dalle 10 alle 18 (esclusa domenica 24 maggio).

Gioielli, Orologi e Argenti

Già online sul sito di Blindarte, l’asta Gioielli, Orologi e Argenti propone tra i suoi top lot una Coppia di bracciali componibili a formare una collana di Pomellato (lotto 60, stima € 16.000 – 22.000) e un diamante da 4,3 carati (lotto 101, stima € 18.000 – 28.000), ma sono solo alcuni dei magnifici preziosi in catalogo, esposti fino al 16 giugno presso la sede napoletana di Blindarte. Tra i lotti già visibili sul sito figura anche una Particolare collana degli anni ‘70 in oro giallo 18 carati, stimata tra i € 16.000 – 18.000 (lotto 62). Il catalogo dell’asta, con lotti a scadenze differite dal 10 al 16 giugno 2026 è interamente consultabile su blindarte.com.

Design, Arredi e Oggetti d’Arte

L’asta di Design, Arredi e Oggetti d’Arte, anch’essa online con lotti a scadenze differite tra il 10 e il 16 giugno, presenta una selezione di oggetti di design dal XX secolo in una raccolta completa che spazia dall’iconico vaso Pompitou di Gaetano Pesce a un Tavolo da pranzo Mod. Samo (dalla serie “Ultrarazionale”) di Carlo Scarpa per Studio Simon, datato 1970 e stimato tra i € 4.000 – 6.000. Il catalogo completo è disponibile sul sito di Blindarte.