Il Ponte porta all’asta Josef Albers, Medardo Rosso e Felice Casorati

Da Il Ponte Casa d’Aste, nel cuore di Brera, si incontrano i grandi protagonisti dell’Arte Moderna e Contemporanea. Dal 22 al 24 maggio sono esposti al pubblico a Palazzo Crivelli, per poi finire all’asta il 26 e il 27 maggio. Il catalogo è già un preludio di quello che verrà: una selezione raffinata di riscoperte, provenienze speciali e qualità museale.

Sono tutti presenti i grandi nomi che, da sempre, stanno a cuore alla ricerca del Dipartimento: come Alberto Martini, con una notevole raccolta proveniente dagli eredi che include disegni, chine e anche un pastello di notevole pregio e dimensioni. Ha un rapporto già consolidato con Il Ponte Casa d’Aste anche Cagnaccio di San Pietro: la prossima settimana la maison offrirà ai collezionisti un prezioso nucleo di lavori su carta e un olio su tavola provenienti da un’importante collezione privata. Ma c’è un protagonista indiscusso dell’asta, stavolta, per rarità e pregio: un capolavoro in cera di Medardo Rosso, Enfant juif, emblematico nell’interruzione deliberata del processo creativo, che lascia l’opera in uno stato di poetica precarietà e sospensione. «L’immagine affiora», si legge sul catalogo, «ma permane in uno stato di instabilità, pronta a svanire e lasciare dentro di sé soltanto una traccia vaga, elusiva allo sguardo». La stima è di € 70.000-80.000.

Tanti i futuristi in catalogo, da Fortunato Depero a Tullio Crali, da Gino Severini a Umberto Boccioni. Tra i top lot anche il bronzo di Mino Rosso Elementi in volo (1927), annunciato come «un esempio straordinario di Futurismo torinese». Dotata di un pedigree eccezionale, l’opera è stata esposta in numerose mostre internazionali ed è documentata da una bibliografia completa. Stima di € 15.000 – 25.000. E si prosegue con i grandi protagonisti del Novecento italiano, tra cui Giorgio de Chirico (€ 15.000-20.000), Giorgio Morandi (€ 100.000 – 150.000), un’iconica Fanciulla che dorme del 1955 ad opera di Felice Casorati, sospesa in un tempo e in uno spazio perenne, tra armonia formale e introspezione poetica, e il colore rosso «che conferisce equilibrio e solidità all’intera immagine» (€ 35.000 – 50.000).

Altri lotti su cui soffermarsi, già a partire dalla preview: uno Study for Homage to the Square: Full Tenor (1959) di Josef Albers, già esposto da importanti gallerie internazionali (€ 200.000 – 300.000); tutto il capitolo dedicato all’arte informale, che propone opere di rilievo firmate da artisti come Hans Hartung (€ 15.000 – 20.000); i lavori inediti del Gruppo Forma 1, tra cui una tela di Carla Accardi del 2011 (€ 30.000 – 50.000); la Macchina Aritmica di Bruno Munari del 1952 (€ 30.000 – 40.000),pezzo unico in lamina di ferro e meccanismo d’orologeria, che vanta anche una provenienza importante e la presenza in diverse esposizioni internazionali.

Wifredo Lam, Roberto Matta, Enrico Castellani, ma anche le ceramiche smaltate policrome di Fausto Melotti, la grande scultura italiana e internazionale (tra gli altri, Carmelo Cappello, Igor Mitoraj, Alberto Viani, Luigi Ontani e Bruno Munari). E non mancano le opere più accessibili, pensate per i giovani collezionisti: le Grafiche e i Multipli d’artista che passeranno sotto il martello il 28 maggio. Sono tutti custoditi a Palazzo Crivelli, esposti al pubblico, prima della vendita.