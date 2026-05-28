Christie’s rinnova il proprio consiglio di amministrazione: la casa d’aste, tra i leader del mercato internazionale dell’arte e del lusso, ha annunciato la nomina di François-Henri Pinault come Chairman e Non-Executive Director di Christie’s International PLC, insieme all’ingresso nel board di Bryan Lourd come Non-Executive Director. La nomina consolida ulteriormente il legame tra Christie’s e la famiglia Pinault, proprietaria della maison d’aste dal 1998 attraverso la holding Artémis – società che è anche proprietaria della Pinault Collection. Nel consiglio di amministrazione rimarrà anche François Pinault, padre di François-Henri, nel ruolo di Honorary Chair.

Bonnie Brennan, CEO di Christie’s, ha sottolineato come la stabilità proprietaria garantita dalla famiglia Pinault negli ultimi 28 anni abbia contribuito a rafforzare il ruolo della casa d’aste nel mercato internazionale. «L’impatto di questa gestione sulla solidità della nostra azienda non può essere sottovalutato», ha dichiarato Brennan, evidenziando anche la continuità tra le diverse generazioni della famiglia.

Nato nel 1962, da François e Louisette Gautier, sposato con l’attrice e produttrice Salma Hayek, dal 2005 Pinault è presidente e amministratore delegato di Kering, uno dei principali conglomerati globali del lusso che riunisce marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Alexander McQueen. Definendo la nuova carica «Un privilegio», François-Henri Pinault ha ribadito la volontà di continuare a rafforzare le competenze storiche di Christie’s nel collegare opere e oggetti eccezionali a un pubblico globale attraverso ricerca, expertise e innovazione. Una dichiarazione che riflette anche la strategia sviluppata negli ultimi anni da Artémis, holding che controlla partecipazioni in settori differenti: dal lusso, con Kering e Courrèges, al vino con Artémis Domaines, fino alla cultura, all’intrattenimento e allo sport.

L’ingresso nel board di Bryan Lourd segnala invece una crescente attenzione di Christie’s verso le relazioni tra arte, media, spettacolo e industria culturale. Lourd è CEO e Co-Chairman di Creative Artists Agency, una delle più influenti agenzie internazionali nel settore dell’intrattenimento e della rappresentanza artistica. Negli ultimi anni CAA ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione ben oltre il modello tradizionale della talent agency, sviluppando attività legate a cinema, televisione, musica, sport, editoria, creator economy e consulenza strategica globale. La presenza di una figura proveniente dal mondo dell’intrattenimento conferma allora come il mercato dell’arte stia ridefinendo le proprie strategie, dialogando con sistemi economici e culturali paralleli.