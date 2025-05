Wesselmann e Fontana pronti al verdetto da Sotheby’s, a Milano

Dopo i rilanci milionari dall’altra parte dell’oceano, a New York, Sotheby’s torna a Milano con la tradizionale evening sale dedicata all’arte moderna e contemporanea. La data da segnare in calendario è giovedì 28 maggio, come sempre a Milano, a Palazzo Serbelloni. 93 i lotti in catalogo: oltre 80 faranno il loro debutto in asta e molti di questi provengono da importanti collezioni italiane.

«Le opere proposte questa stagione», dichiara Marta Giani, Head of Contemporary Art, Sotheby’s Milano, «riflettono lo spirito di Milano, una città vibrante e cosmopolita che, per natura, unisce tradizione e innovazione. È il palcoscenico ideale per mettere in mostra opere eccezionali di artisti italiani del XX secolo al fianco di figure internazionali, tutti accomunati dal desiderio di rompere con le forme artistiche tradizionali. L’asta rende inoltre omaggio all’arte del collezionismo visionario, attraverso tre prestigiose collezioni private italiane, frutto della passione di individui impegnati nella ricerca delle opere più all’avanguardia del loro tempo – in Italia e oltre. Il risultato è una proposta ricca e sfaccettata, in cui opere di epoche, stili e origini diverse dialogano tra loro, amplificandosi a vicenda e conferendo alla vendita una straordinaria profondità visiva e culturale».

Un’anteprima dei top lot che andranno all’asta la prossima settimana: si inizia da un emblematico Concetto Spaziale, Attese (1968) di Lucio Fontana, ma saranno presenti anche altre cinque opere di Fontana, tra cui un Concetto Spaziale rosa confetto e un Concetto Spaziale nero con pietre. Tra i momenti salienti della vendita c’è anche Achrome di Piero Manzoni, caratterizzato da grinzature centrali che esprimono la visione dell’artista come “zona di libertà”, slegata dai vincoli della rappresentazione cromatica e figurativa. La stima è di € 400.000-600.000.

Importante anche un dipinto di Giorgio de Chirico, Tempio in una stanza, offerto in coda al risultato record ottenuto per l’artista nella stessa asta a Milano lo scorso novembre, quando Mobili in una valle ha raggiunto € 1,9 milioni – la cifra più alta mai realizzata in asta per de Chirico in Italia. Come scrisse il critico d’arte Fagiolo dell’Arco, e come si rintraccia perfettamente nell’opera proposta da Sotheby’s Milano: «De Chirico è oggi più surrealista dei Surrealisti. Il tema è ancorato alle radici antiche della memoria: l’angoscia dei frequenti trasferimenti, i terremoti in Grecia. Ma, come sempre, il moderno si sovrappone alla memoria». La stima dell’esemplare offerto a Palazzo Serbelloni: € 350.000-450.000.

Un altro highlight della selezione è 4 hässliche Porträts: Schönes Porträt, ad opera di Georg Baselitz: dipinto in colori eccentrici e accesi, fa parte di una serie di ritratti realizzati tra il 1987 e il 1988. «Il tono verde e arancio della pelle è esaltato dalla pittura spessa e dal contrasto con lo sfondo monocromo. L’espressione urgente del volto, con gli occhi e la bocca spalancata in un urlo, rivela la gestualità dell’artista». Stima € 200.000-300.000. Iconico è anche Smoker Study del 1973, di Tom Wesselmann, offerto a Milano per €100.000–150.000. Mentre Bikini di Niki de Saint Phalle celebra la forza femminile sfidando i canoni tradizionali di bellezza e femminilità, racchiude sensualità, ironia e spirito di ribellione. Stima € 18.000-25.000.

«Le opere che presentiamo in questa stagione», commenta Lorenzo Rebecchini, Managing Director, Sotheby’s ltalia, «simboleggiano l’energia e la vitalità del panorama artistico italiano, ma anche la profonda fiducia che Sotheby’s ripone nel mercato nazionale. La nostra presenza in Italia è radicata e solida. Portiamo sul mercato opere d’arte che sappiamo essere ricercate di nostri collezionisti, sia in Italia che all’estero. Questa stagione abbiamo unito importanti opere di maestri italiani a significative opere di artisti internazionali e, con l’inclusione di tre prestigiose collezioni private, celebriamo l’apertura ed il ruolo centrale del mercato italiano nel contesto globale». Vendita finale il 28 maggio.