Bonhams mette in vendita la collezione di arte e design di Jim Carrey

Con la sua carriera iniziata negli anni ‘90 e conclusa due anni fa, Jim Carrey ci ha fatti sognare. Un attore trasversale che ha divertito il pubblico di tutto il mondo con le sue interpretazioni vivaci ed energetiche in numerose commedie di successo, come nel protagonista di Ace Ventura: Pet Detective (1994), nell’iconico volto verde di Stanley Ipkiss in The Mask (1994) e nei panni di Lloyd Christmas dall’emblematico bowl cut in Scemo e più scemo (1994), per non dimenticare poi la magica interpretazione dell’anti Natale in persona ne Il Grinch (2000). Eppure, è nei film più drammatici che Carrey ha regalato il meglio di sé, come in Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) e in The Truman Show (1998), con la sua celebre frase «Casomai non vi rivedessi: buon pomeriggio, buona sera e buonanotte» prima di uscire dalla fittizia scenografia (im)perfetta della sua vita, chiudendosi alle spalle la porta di un cielo magrittiano. Attore, scrittore, artista e appassionato di arte e design, nel corso degli ultimi trent’anni Jim Carrey ha curato personalmente una propria collezione che ha deciso di offrire, in parte, da Bonhams Los Angeles in occasione di Modern Design | Vendita di opere d’arte il prossimo 25 luglio.

«È stata la mia fortuna essere circondato da molte delle cose più belle della vita e sono sempre gratificato quando è il momento di lasciare che se ne vanno in modo che anche gli altri possano goderne», dichiara l’attore commentando la vendita. Una selezione di 35 lotti dal gusto singolare, eclettico e accattivante che riflettono a pieno quello spirito vibrante e creativo che da sempre caratterizzano Carrey, un’aurea di veridicità che lo ha portato ad essere amato da un pubblico molto ampio. Con esempi eccezionali di design moderno, molti dei pezzi presentati in asta traggono ispirazione da forme naturali come il raffinato tavolino Lilypad Coffee Table (2004) ispirato alla delicatezza delle ninfee di Paula Swinnen, stimato a $ 6,000-8,000, il divano Borghese di Noé Duchaufour-Lawrance e il tavolino in marmo a forma di nuvola Cumulus Table (2010) di Joris Laarman (edizione 5/20), stimato a $ 60.000-80.000. Tra gli highlights del design la poltrona in ottone e acciaio del 1971 di Philippe Hiquily (edizione 10/40) con stima $ 20.000-30.000 insieme a una console in bronzo dorato in collaborazione con Jean-Claude Farhi, progettata nel 1968 e realizzata nel 1989 stimata a $ 20.000-30.000; il raro tappeto colibrì in seta tessuta a mano e filo metallico disegnato dalla mano di Alexander McQueen, con stima di $ 15.000-20.000; e la Executive Desk del 1965 di Maison Leleu in mogano e bronzo dorato stimata a $ 8.000-12.000.

Come opere d’arte, Carrey offre in asta la litografia del rinomato pittore britannico David Hockney Pool Made with Paper and Blue Ink for Book (1980), una delle sue iconiche e brillanti piscine, stimata a $ 30.000-40.000, insieme al dipinto di Kenny Scharf Ice Mont del 2014, $ 10.000-20.000. A concludere la vendita, la selezione presenta anche diverse fotografie che riflettono i gusti musicali dell’attore, immortalando figure leggendarie come John Lennon, Bob Dylan e Jimi Hendrix.

I cataloghi provenienti dalle collezioni di celebrità o di personalità importanti attivano un grande entusiasmo nel pubblico degli offerenti, i lotti si avvalgono di un ulteriore valore simbolico e questa asta da Bonhams Los Angeles permetterà di guardare l’attore da un altro punto di vista.