C’è un diamante nero da record in vendita da Sotheby’s

È stato custodito gelosamente, per oltre due decenni, dal suo ultimo proprietario, non è mai stato esposto al pubblico e non è mai apparso all’asta. Ora la svolta: The Enigma – il diamante nero da 555,55 carati, 54x44x32 millimetri e 55 sfaccettature esatte – andrà in vendita da Sotheby’s dal 3 al 9 febbraio, in un incanto online a lotto unico che accetterà anche criptovalute. E prima incontrerà lo sguardo di curiosi e appassionati in giro per il globo, con una serie di mostre tra Dubai, Los Angeles e Londra. Collezionisti di tutto il mondo, fatevi avanti.

«Si tratta del più grande diamante Fancy Black Natural Colour del mondo», rivela il comunicato ufficiale di Sotheby’s, «segnalato da Gubelin e dal GIA a partire dal 2004 ed è stato inserito come il più grande diamante tagliato al mondo nel Guinness dei Primati del 2006». E ancora: «Avere un diamante nero naturale sfaccettato di queste dimensioni è un evento estremamente raro e le sue origini sono avvolte nel mistero – si pensa che sia stato creato da un impatto meteorico o che sia emerso da un asteroide diamantato che si è scontrato con la Terra».

Insomma, l’enigma. Di nome e di fatto. Sarà offerto senza riserva al migliore offerente e potrebbe raggiungere quota 6 milioni. Appuntamento al 9 febbraio, per scoprire l’aggiudicazione finale.