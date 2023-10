Christie’s annuncia il Bleu Royal, il diamante «regale» da $ 50 milioni

È il Bleu Royal il preziosissimo protagonista dell’asta Magnificent Jewels organizzata da Christie’s Geneva. La location per questa lussuosa vendita non poteva essere che l’altrettanto lussuoso Four Season Hotel des Bergues, l’hotel 5 stelle che affaccia sulle sponde del Rodano. Sarà una giornata ricca di eventi, quella del 7 novembre: qualche ora prima, sempre a Ginevra, è prevista la sessione conclusiva di Vienna 1900: An Imperial and Royal Collection, da Sotheby’s, in cui verranno aggiudicati al miglior offerente i gioielli appartenuti un tempo all’alta aristocrazia austriaca. Poi ecco il turno del gioiello superstar: incastonato in un anello, con i suoi 17,61 carati, il Bleu Royal è il più grande diamante della categoria Internally Flawless Fancy Vivid Blue (dall’interno di un blu impeccabilmente vivido e sgargiante) mai offerto all’incanto. La gemma proviene da un’importante collezione privata, nella quale ha soggiornato per gli ultimi 50 anni, e questa è la sua prima volta all’asta; la sua caratura, il taglio eseguito in maniera perfettamente simmetrica e il ricco blu, così vivido e di una purezza impeccabile, lo rendono uno degli esemplari più rari di sempre. La stima: $ 35-50 milioni.

«Questo è un vero miracolo della natura» , commenta Rahul Kadakia, Christie’s International Head of Jewellery. E aggiunge: «Nel corso dei suoi 257 anni di storia, Christie’s ha avuto il privilegio di offrire le gemme più rare del mondo all’asta e Bleu Royal continua questa tradizione. Siamo orgogliosi di offrire ai collezionisti l’opportunità di possedere un diamante adatto alla regalità».

Spinti sul mercato dalla domanda famelica dei collezionisti e da un’offerta sempre più limitata, i prezzi dei diamanti colorati di alta qualità sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni. Nelle saleroom, i diamanti Fancy Vivid Blue da oltre 10 carati sono estremamente rari: in più di 250 anni di aste da Christie’s, solo tre pietre di questo tipo sono apparse in vendita: il Bulgari Blue, venduto a New York il 20 ottobre 2020 per $ 15.762.500, e i due diamanti Winston Blue e Oppenheimer Blue, venduti a Ginevra a distanza di due anni esatti l’uno dall’altro – il primo nel 2014 e il secondo nel 2016 – rispettivamente per $ 23.795.375 e $ 57.541.779.

L’asta Magnificent Jewels si svolgerà al Four Season des Bergues durante l’unica sessione di vendita, live e sui canali di Christie’s a partire dalle 03.00 CET del 7 novembre. Appuntamento a Ginevra.