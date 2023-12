Christie’s Milano: volano Boetti, Tancredi e Salvo

Niente male come festeggiamento per i 65 anni di attività in Italia. La 20th / 21st Century: Milan Online Sale di Christie’s chiude a inizio dicembre una preziosa sessione di vendite, con l’89% di venduto per lotto, dritta fino a un totale di oltre € 3 milioni. Il pezzo forte dell’incanto? L’arazzo rosso fuoco di Alighiero Boetti, Languidi sguardi assassini, che ha realizzato un totale di € 277.200 contro una stima bassa di € 100.000. Ottimi risultati – come previsto – anche per i due paesaggi della superstar del momento, Salvo, che toccano quota € 138.600 ed € 119.700 a pochi giorni dal super record milionario fissato proprio dalla maison Christie’s, nell’avamposto di Hong Kong. Altri top lot della vendita: un Senza titolo di Tancredi andato per € 151.200 e ancora un monumentale Giochi in terrazza di Fausto Pirandello, a grandezza naturale, fu esposto alla III Quadriennale d’Arte di Roma nel 1939. Prezzo finale € 126.000.

Parola a Mariolina Bassetti, Chairman, Post-War and Contemporary Art, Continental Europe and Chairman, Christie’s (che intervistavamo in primavera, qui, a proposito dell’impennata dell’arte contemporanea italiana). «Siamo davvero molto soddisfatti», rivela in una nota alla stampa, «dei risultati ottenuti quest’anno dalle vendite curate dal team italiano, che spaziano dalle tradizionali 20/21 Century Online Sale, alla raffinata collezione di unico proprietario venduta a maggio, fino alla piattaforma Thinking Italian di Parigi che continua a proporre i migliori artisti italiani nel contesto dei loro colleghi d’avanguardia. Opere eccezionali di Alberto Burri, Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Tancredi e Salvo hanno superato le aspettative di prevendita nei mesi di maggio, ottobre e novembre; particolare attenzione hanno avuto anche le private sale».