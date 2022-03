Christie’s: Cranach Il Vecchio e Jan Den Uyl all’asta

Due grandi classici nella settimana classica di Londra. La Ninfa della Primavera di Lucas Cranach il Vecchio e l’abbagliante Brocca in peltro e tazza d’argento su tavolo dell’olandese Jan Den Uyl – entrambi provenienti dalla collezione dei filantropi Cecil & Hilda Lewis – sfileranno sotto il martello di Christie’s il prossimo 7 luglio, nel corso della Old Masters Evening Sale. Le stime? Rispettivamente, £ 6.000.000-8.000.000 e £ 2.500.000-3.500.000. Solo due indizi del loro valore: nel 1985, quella stessa still life di Jan Den Uyl veniva descritta da Gimelson come «la natura morta monocromatica olandese più meravigliosamente perfetta esistente». E già nel 1988 – dati Artprice alla mano – i coniugi Lewis la acquistavano all’asta della Linda and Gerald Guterman Collection per oltre $ 2 milioni. La parola all’esperto.

«Queste due immagini superlative sono testimonianze adeguate dell’eccezionale qualità della collezione formata da Cecil e Hilda Lewis», commenta Orlando Rock, Presidente di Christie’s UK. «La Ninfa della primavera di Cranach è un tour-de-force, saldamente allineato alla grande tradizione del nudo femminile nell’arte, da Giorgione e Dürer a Tiziano, Goya, Manet e Modigliani. Il Jan Den Uyl è una delle più belle nature morte monocromatiche dell’età dell’oro olandese. In un’epoca in cui i veri capolavori della categoria Old Master scarseggiano sul mercato, siamo lieti di offrire ai collezionisti l’opportunità di acquistare questi due straordinari dipinti». Appuntamento alla calda estate londinese. Gli Old Masters, si sa, sono sempre di stagione.