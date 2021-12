È in corso la prima asta NFT di Catawiki

Ultimi giorni per partecipare alla prima asta NFT di Catawiki, la piattaforma online che fa scintille con gli oggetti speciali. E quale oggetto più speciale, nel 2021, dei fantomatici Non-Fungible Token? A sfilare sul sito fino a domenica, 12 dicembre, sono oltre 100 opere digitali realizzate in esclusiva dagli artisti Aiiroh, Noble$$ e Sinao per l’etichetta Mind The Gap (qui il catalogo completo). Ma non solo, perché L’NFT sarà inserito in un token fisico disegnato da Soyz Ban e verrà accompagnato da un’opera d’arte fisica identica, per creare un ponte tangibile tra metaverso e mondo in real life.

«In quanto assidui innovatori e protagonisti del mondo dell’arte, siamo entusiasti di lanciare la nostra prima asta NFT su Catawiki e siamo emozionati per ciò che il futuro ci riserva», dichiara Cyrille Coiffet, General Manager for Arts & Antiques di Catawiki. E aggiunge, circa le modalità della vendita: «Gli NFT stanno rivoluzionando il mondo dell’arte digitale, ma sono ancora sconosciuti al grande pubblico. Autorizzando le transazioni in valute locali, fornendo una guida post-vendita sugli NFT e coprendo tutte le spese amministrative, permettiamo alla nostra community di acquirenti di sperimentare l’universo degli NFT».

Niente paura, nessun numero in stile Beeple sul catalogo di Catawiki. C’è il Magritte di Aiiroh fermo a quota € 1700, nel momento in cui scriviamo questo articolo; sempre di Aiiroh è Love, che ha già raggiunto la cifra di € 1805; e poi ancora Noble$$ col suo Bat’s Money, pronto a volare oltre € 1710. Tutti i lotti sono offerti senza prezzo di riserva. «Grazie alla loro natura digitale», commenta l’artista Aiiroh, «gli NFT hanno cambiato profondamente il mondo dell’arte di strada. Prima un’opera di street art era inevitabilmente legata al luogo fisico in cui si trovava, mentre ora possiamo produrre street art digitale accessibile a tutti. Sono felice di far conoscere gli NFT al pubblico di Catawiki grazie a questa collaborazione unica».