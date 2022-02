È tornata Zona Maco, la fiera dell’America Latina

È in corso a Città del Messico la 18esima edizione di Zona Maco, probabilmente la fiera d’arte più importante dell’America Latina. Sono quattro i grandi appuntamenti raggruppati sotto un unico nome: ZONAMACO MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO / DISEÑO / FOTO / SALÓN. E non mancano ovviamente le novità, a partire dalla sezione ZONA MACO EJE (dedicata alle ultime ricerche del panorama messicano contemporaneo) e un progetto incentrato sugli ormai ultra noti NFT. Oltre 200 gallerie, 25 Paesi del mondo. E tanta voglia di tornare in presenza, dopo due anni di stallo involontario.

«Siamo molto felici di ospitare l’edizione 2022″», commenta la fondatrice Zélika García. E aggiunge: «ZONAMACO torna al suo formato tradizionale al Centro Citibanamex con tutti i protocolli richiesti».

Qualche nome dei booth partecipanti, per rendere l’idea della portata dell’evento: la blue-chip Gagosian (che torna in fiera dopo 4 anni di assenza), Colector, PPOW, Fabienne Levy, Gaga, Hashimoto Contemporary. Ma anche gallerie “nostrane”, come le italianissime Cassina Projects, Eduardo Secci e Galleria Continua – quest’ultima, in aprticolare, punta i riflettori sul lavoro dell’artista Pascale Marthine Tayou.

Ancora una menzione per le rappresentanti brasiliane, sostenute dal programma Latitude – Platform for Brazilian Galleries Abroad che dal 2007 promuove a livello internazionale il mercato dell’arte contemporanea brasiliana (altre partecipazioni qui). Da Bianca Boeckel Galeria a Sé Galeria, da C. Galeria a Simões de Assis, passando attraverso Vermelho, Verve Galeria, Galeria Karla Osorio, Janaina Torres Galeria, Portas Vilaseca Galeria, Galeria Millan. C’è tempo fino a domenica per visitare gli spazi del Centro Citibanamex.

