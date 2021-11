Evening Sale, Lempertz parla contemporaneo a Colonia

Continua l’escalation di vendite dedicate all’arte moderna e contemporanea. Stavolta è il turno di Lempertz, la casa d’aste privata più antica d’Europa, che da oltre 175 anni si fa strada a colpi di capolavori e si prepara con cura alla bidding battle del prossimo 3 dicembre. Qualche anticipazione: Verger à Varengeville avec vache (Un clos à Varengeville) di Camille Pissarro, che guiderà l’incanto con una valutazione di 500 – 700 mila euro; ben tre lavori di William N. Copley, con quegli oggetti di grande formato che si stagliano su situazioni spaziali astratte (stime: € 80.000 – 120.000 e € 20.000 – 30.000); e ancora Untitled (Ms. B and Yucca), un’opera di Andy Warhol che sembra dar forma a quella bella frase di David Bourdon: «I suoi ritratti sono icone in attesa del futuro», diceva, «piuttosto che testimonianze del presente» (stima: € 300.000 – 400.000).

Fresca della vendita milionaria di un iconico Yves Klein lo scorso giugno, Lempertz punta forte sul contemporaneo. E sorprende. C’è Flâneurs di Max Ernst tra gli assi nella manica di questa manche, quasi una eco di quel vagabondo senza fretta che erra nelle poesie di Baudelaire. Puntualizzano gli esperti: «Il sottotitolo dell’opera, Les Enfants de la Huchette, si riferisce presumibilmente alla Rue de la Huchette, brulicante di pedoni e una delle strade più antiche lungo la Rive Gauche, a Parigi». Anche la stima alimenta un hype niente male: una cifra compresa tra € 250.000 – 350.000 – che mantiene le distanze, è evidente, dal record d’asta di € 10,3 milioni.

Ancora qualche numero. Anselm Kiefer sfila sotto il martello di Lempertz con Jakobs Traum, l’opera del 2004 che «porta una materialità e una varietà visiva che non sono seconde a nessuno», a detta degli esperti (stima: 60.000 € – 70.000 €). E non è da meno Rufus di Gotthard Graubner, la tela realizzata tra il 1992 e il 1995, tutta dominata dal protagonismo di un colore senza confini (stima: stima 250.000 € – 300.000 €). Dulcis in fundo, un grande classico bohémien: il Modì dai colli lunghi e gli occhi senz’anima presenzia alla vendita con un ritratto a matita dell’amico Chaïm Soutine. La stima? € 70.000 – 90.000. Appuntamento a Colonia, 3 dicembre, per una Evening Sale che promette buoni affari.

Da Pissarro a Kiefer, tutti gli highlights di Lempertz