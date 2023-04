Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

Torna Fair Warning, la rassegna settimanale di exibart dedicata ai lotti più o meno sensazionali, più o meno stravaganti, nelle case d’asta fuori dai confini. Negli stessi giorni in cui a miart, sotto il cielo di Milano, sfilano in «crescendo» le proposte nostrane e internazionali, tutte racchiuse negli oltre 160 stand della fiera italiana. Cominciamo.

First dance: New York

– È record, da Sotheby’s New York, per un paio di sneakers all’incanto. E non un esemplare qualunque, s’intende: sono le Air Jordan 13 “Breds” – una crasi ben riuscita per black e red – indossate da Michael Jordan nelle finali Nba del 1998, durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls. La sua famosa ultima danza, The last dance, come l’omonimo documentario di Netflix rilasciato nel 2020. Il verdetto finale, martedì 11 aprile: $ 2.2 milioni. Con tanti saluti alle Nike Air Yeezy 1 del rapper Kanye West che, sempre da Sotheby’s, nel 2021, trovavano un nuovo proprietario per $ 1.8 milioni.

– Next Wave, c’è la nuova generazione di digital artists all’asta da Christie’s New York. A sfilare online (e in mostra al Rockefeller Plaza) sono, tra le altre, le scene di vita quotidiana distorte da anomalie visive ad opera di Brooke DiDonato (current bid: $ 4190); i grovigli di corpi disturbanti di Roope Rainisto (starting bid: $ 16757); Raini il cosiddetto Pop-Precisionism del giovanissimo Terrell Jones, classe 1997, vale a dire un mix esatto tra Pop Art, Precisionism and Realism (starting bid: $ 16.721). Fair warning, l’appuntamento è fino al 19 aprile.

Sous le ciel de Paris

– Un inno alla musica nella Città della Luce: una selezione di 50 opere tra dipinti, disegni e litografie, tutti provenienti dall’eredità di Marc Chagall, è stata aggiudicata online per un totale di € 5.4 milioni. «Risuonano ciascuno di una ballata, di un inno, di un arabesco, di una sinfonia, di una sonata, talvolta esplodono in un meraviglioso concerto», scrivono da Christie’s Paris. Come Fête autour des animaux musiciens, passata di mano per € 113.400 a partire da una stima di 30.000-40.000, oppure Esquisse pour Composition, volata da € 70.000-100.000 fino a € 252.000. E poi L’Ange devant l’Opéra, che tocca martedì il tetto parisienne di € 327.600.

Pit-stop a Chichester



– Auto patinate di Formula 1, esemplari dell’anteguerra, altri da rally, superstar dello sport. Rombo di motori nel Regno Unito, sfrecciano una dopo l’altra domenica 16 aprile le automobili selezionate dagli esperti di Bonhams. Il top lot della vendita? Una Bentley del 1931 Le Mans-Style Tourer, uno dei soli 100 esemplari 8-Litre, andata per oltre mezzo milione (£ 563.500); seguita a ruota da una Subaru Impreza WRC99 Rally Car del 1999 (£ 448,500) e poi ancora da un Aston Martin V8 Vantage X-Pack Sports Saloon del 1987 (£ 276.000). Ancora imprendibile il record assoluto per un’auto all’incanto, lo detiene indisturbata la Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé del 1955 che l’anno scorso, da Sotheby’s, tagliava il traguardo a quota € 135 milioni.

Epilogo a Hong Kong

Vola a quota $ 25 milioni (HK $ 198 milioni) la ciotola offerta da Sotheby’s Hong Kong. Una porcellana delicata, un intreccio a tinte tenui di rondini, salici e fiori di albicocco, risalente alla produzione imperiale settecentesca, alla tarda dinastia Ming; su un lato del manufatto, alcuni versi tratti da un poema che, si dice, fu commissionato dall’imperatore Wanli: «Yu jian chuan hua guo / Ni chang dai yue gui», recita. «Le forbici di giada tagliano i fiori / Come abiti d’arcobaleno riportati dalla luna». Spiega Nicolas Chow, Chairman of Asia and Worldwide Head and Chairman of Chinese Works of Art: «Questo capolavoro dell’arte cinese è tra gli oggetti più celebri mai presentati sul mercato da Sotheby’s, vanta un’illustre storia di proprietà che ha fatto il giro del mondo per oltre un secolo». Ad aggiudicarsela, stavolta, un collezionista privato cinese.