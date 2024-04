Finarte fissa il record per un’asta di fotografia in Italia

Ottimi riscontri in casa Finarte. Dopo il successo della vendita dedicata al corpo e alla sua bellezza (Photographs: Unveiled Beauty, ve ne parlavamo in questo articolo), la casa d’aste milanese raggiunge € 460.000, con il 70% dei lotti venduti e il 98% sul totale delle riserve, superando così il risultato record dello scorso anno (di € 438.000) per un incanto di fotografia in Italia.

Questi i lotti che, più di tutti, hanno animato i collezionisti di Finarte: il fotolibro Viaggio in Italia, con la partecipazione sia in sala che ai telefoni e alle piattaforme, che con una base d’asta di € 800 è stato aggiudicato a € 3100; i lavori di Gabriele Basilico, tutti aggiudicati, con i lotti 11 e 12, rispettivamente Dunkerque e Beirut, venduti a € 6400 ciascuno; trionfo anche per Luigi Ghirri, come nel caso del raro cibachrome opaco Ravenna al lotto 43 (venduto a € 10.200) e di Parigi e Reggio Emilia, venduti rispettivamente a € 8900 e € 7700. Sold out anche per Ferdinando Scianna, Paolo Monti, Fulvio Roiter, Maurizio Galimberti. Il Muro di Riccardo Moncalvo, al lotto 250, segna il record assoluto per l’autore torinese e la sua aggiudicazione finale è di € 2800.

Bene anche i numeri degli autori stranieri, in particolare per la fotografia americana: da Rebecca and Janet di Nan Goldin (€ 15.200, da una stima di partenza di € 4000-6000) a Gregory Crewdson con Production Still (€ 6400), passando per Thomas in The Circle di Robert Mapplethorpe (che è il top lot dell’asta, nonché record italiano per l’artista, arriva a € 35.400).

Tra i lotti da segnalare, menzioniamo La Defense di Gursky, che ha registrato il risultato di € 12.700. Anche gli autori francesi e quelli vicini alla corrente del Surrealismo chiudono con ottimi numeri a Milano, da Florence Henri a Brassai fino a Man Ray, con Ostrich Egg al lotto 128 che fa fuochi d’artificio a € 5800.

Adesso non resta che attendere il prossimo appuntamento di fotografia firmato Finarte, sarà dedicato a lavori con una partenza d’asta inferiore ai 1000 euro, perfetti anche per giovani collezionisti.