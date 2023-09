Hermès, Chanel, Louis Vuitton: tutto il lusso in vendita da Artcurial

Qual è la prima nazione che vi viene in mente pensando all’alta moda? La Francia, naturalmente. La moda francese è elegante, emancipata, indipendente, elusiva, misteriosa, sempre un po’ distante, così chic. Hermès, Margiela, Chanel, Dior e non solo, a Parigi ha sede il maggior numero di maison d’alta moda al mondo. Ed è proprio a queste grandi case che da oltre quindici anni il dipartimento Fashion e Luxury Accessories di Artcurial rende omaggio con diverse aste dedicate.

Dalla sua fondazione, il dipartimento ha ottenuto risultati notevoli: una Birkin 35 indaco in pelle di coccodrillo è stata venduta per € 50.700 nel 2018 e una Kelly 40, il modello preferito dalla principessa Grace Kelly, è stata venduta per € 104.000, solo per citarne alcune. Nel 2022, il dipartimento ha ottenuto il suo miglior risultato per la vendita di una collezione di vintage couture in Francia, offrendo all’incanto la collezione di DidierLudot, per un totale di oltre € 1 milione. Due volte all’anno, nei mesi di gennaio e luglio, assieme alle vendite di gioielli e orologi da collezione, presso l’hotel Hermitage di Montecarlo, nel Principato di Monaco, si tiene una settimana di aste all’insegna della manifattura di lusso.

È possibile che il crescente interesse del pubblico nei confronti di questo mercato sia dovuto, almeno in parte, al fenomeno del second hand, il trend sempre più diffuso nato in seno al pensiero green? Lo abbiamo chiesto ad Alice Legér, direttrice del dipartimento Fashion & Luxury di Artcurial: «L’ecologia», rivela ad exibart, «è diventata un vero e proprio argomento per i beni di seconda mano. Molti venditori sono felici di sapere che i loro articoli avranno una nuova vita e che stanno vivendo un nuovo ciclo di vita. Anche gli acquirenti si sentono meno in colpa per l’acquisto di vestiti e sono felici di far parte di questa economia circolare».

Aste e conferenze. Gli appuntamenti da segnare in calendario

Nelle prossime aste Fashion & Luxury Accessories saranno protagoniste le creazioni di Chanel (online only, dal 19 al 25 ottobre) e Hermés Vintage (online only, dal 15 al 21 novembre) e, circa un mese prima dell’attesissimo evento monegasco di gennaio, una ricca selezione di lussuosi articoli sarà offerta all’incanto nel corso della vendita Fashion & Accessories (online only, dal 24 novembre all’1 dicembre). Le vendite online sono nate ancora prima dell’emergenza causata dalla pandemia.

Queste aste tematiche offrono un’ampia selezione di pezzi di moda, dai bauli Louis Vuitton agli accessori Chanel sino ad alcune iconiche produzioni di Yves Saint Laurent, combinando le creazioni storiche con le tendenze più recenti. Portato avanti nella storia dalle grandi maison parigine, l’immaginario del lusso francese è ormai parte dell’identità nazionale del Paese. Come affermano Luc Bolthansky e Arnaud Esquerre nel saggio Arricchimento, «questi beni possono quindi essere venduti sotto un nome il cui marketing mette in evidenza un identità nazionale e che conferisce un valore aggiunto ai prodotti e che gode inoltre del presunto carattere artigianale, “tradizionale”, della loro creazione».

Sempre molto attenta ai suoi collezionisti, la sede milanese di Artcurial in Corso Venezia ospiterà giovedì 21 settembre una conferenza di approfondimento, voluta dalla direttrice della sede italiana, Emilie Volka, e presieduta da Alice Legér, direttrice del dipartimento Fashion & Luxury Accessories. Ponendosi come obiettivo l’educazione al collezionismo, l’evento sarà scandito in tre momenti diversi concentrandosi su differenti tematiche: nella prima parte si parlerà di Hermés e dell’eccellenza del lusso francese, a seguire si esaminerà il caso di Chanel e la moda intesa in senso effimero o come valore duraturo; l’ultima parte della conferenza sarà dedicata a Louis Vuitton e la sua storia, tra bauli e collaborazioni.