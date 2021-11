L’asta benefica per sostenere San Patrignano

Torna l’asta benefica a sostegno di San Patrignano, giunta quest’anno alla sua 22esima edizione. Fino al 22 novembre, in modalità online attraverso la piattaforma CharityStars, sarà possibile aggiudicarsi oltre 100 lotti donati da aziende e privati, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la missione di recupero, formazione e prevenzione della comunità.

«Il ricavato dell’asta», spiegano gli organizzatori, «servirà a dare una speranza ai tanti giovani affidati alla Comunità, garantendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale specifica. Un percorso che scandisce il tempo della loro rinascita, fino al momento in cui torneranno in società e alle loro famiglie».

Ed ecco quindi qualche esempio dei lotti disponibili, a partire da un olio su tela di Giovanni Frangi dal titolo Divina VII (€ 30.000). A sfilare sulla piattaforma saranno fotografie di artisti come Steve McCurry, Mark Sobczak e Maki Galimberti, prodotti realizzati da firme della moda e del design, tra cui Artemide, Kartell, Hermès e Moncler; ancora, accessori esclusivi, orologi e gioielli preziosi di Pomellato, Sabbadini e Vhernier – per nominarne solo alcuni – insieme a vini pregiati, opere d’arte e attrezzature per lo sport, inclusa la bicicletta di Egan Bernal (€15.000). E non mancano infine le esperienze, come il pernottamento per due persone presso il Baglioni Hotel Regina di Roma (€1500) e la cena per due persone al ristorante D’O di Davide Oldani (€250).

«Aiutare i giovani di San Patrignano», leggiamo sul catalogo dell’asta, «è nutrire la speranza in una società coesa, onesta e attenta. Dove dalle fragilità si riparte mettendosi alla prova insieme agli altri, si cresce e si diventa persone libere, mature e responsabili. Essere vicini a San Patrignano significa partecipare a un grande progetto che prosegue da 43 anni, ma soprattutto significa restituire dignità alla vita, in maniera disinteressata, solo per amore del prossimo».

C’è tempo fino al 22 novembre per prendere parte all’iniziativa e monitorare l’andamento dell’asta, collegandosi a questo link.