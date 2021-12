New Now: 11 record d’asta tra gli emergenti di Phillips

«Opere talmente recenti che la vernice ha avuto a malapena il tempo di asciugarsi sulla tela». Quando l’economista Donald Thompson, nel 2008, ragionava sulla vernice fresca di Phillips, nessuno immaginava le capriole milionarie di nomi come Amoako Boafo o Matthew Wong. Ma già allora «Phillips sceglieva di posizionarsi come numero uno nel campo degli artisti emergenti» e «puntava sui nuovi compratori, quelli tra i venti e i trent’anni di età». Mai segmentazione fu più azzeccata: con il format New Now, la maison conferma martello dopo martello la sua leadership nel settore – e quasi non ci stupiscono gli 11 record della sessione di dicembre, insieme al totale di £ 5,3 milioni. Il top lot dell’incanto? Un Untitled dell’autodidatta Eddie Martinez datato 2007 (£ 466.200), seguito dalla combo Mr. (£ 403.200) e Günther Förg (£ 378.000).

«Che modo fantastico di concludere la stagione!», è il commento entusiasta di Simon Tovey, Specialista, Head of New Now. «Dopo la New Now di luglio che ha raggiunto il totale più alto di sempre per un’asta New Now di Londra, siamo rimasti assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti. Abbiamo riscontrato una grande intensità di offerte da parte dei clienti nella stanza, al telefono e online, con il 66% dei lotti venduti su Phillips.com e tramite la nostra app. Con clienti che fanno offerte da oltre 50 Paesi in tutto il mondo, i record mondiali e il risultato complessivo raggiunto dimostrano l’incredibile energia e forza del mercato».

Non poteva mancare un lavoro di Jonas Wood tra gli affezionatissimi di Phillips, la sua Yellow Crate porta a casa £ 327.600 – ben lontano, tuttavia, dal traguardo assoluto di $ 6,5 milioni (Christie’s, 2021). E fanno scintille anche i colori tenui di Michael Armitage, che vola da una stima di £ 50.000 – 70.000 fino a £ 226.800 (per lui il record è fissato a $ 1,5 milioni, Sotheby’s, 2019). Alcuni record mondiali incassati nel corso della vendita: Cristina BanBan (£ 60.480), Wes Lang (£ 94.500), Oluwole Omofemi (£100,800), Sassan Behnam-Bakhtiar (£ 45,360), Allison Katz (£32,76). Tutti al di là delle previsioni iniziali, s’intende. Occhi aperti, giovani collezionisti: New Now è (spesso) l’anticamera delle più scintillanti evening sales.