New York: il MoMA mette in vendita 29 opere, da Bacon a Renoir

MoMA di New York mette all’incanto alcuni lavori della collezione William Paley, il fondatore della CBS, per finanziare la propria espansione digitale. La stima? Una cifra intorno ai $ 70 milioni. Ottobre 2020: l’Everson Museum di Syracuse affida un Jackson Pollock a Christie’s, per ricavare fondi e acquisire nuove opere. L’obiettivo? Diversificare la sua collezione. Stesso annus horribilis, settembre: il Brooklyn Museum annuncia la vendita di 12 dipinti (tra cui un Cranach e un Courbet), stavolta per sopperire agli effetti della recentissima pandemia. Casi a cascata, polemiche, persino dimissioni. Ma non retrocede il Baltimore Museum, che proprio in quei mesi infuocati comunica la vendita di tre masterpiece tramite Sotheby’s, per un incasso lampo da $ 65 milioni. È il deaccessioning, bellezza! È la vendita delle collezioni museali che fa discutere l’America – e non solo (potete recuperare la nostra inchiesta qui ). Ebbene, qualcosa di simile sta accadendo ancora una volta, sempre in America, sempre a discapito – o a favore? – di opere museali. Ildi New York mette all’incanto alcuni lavori della collezione, ilper finanziare la propria espansione digitale. La stima? Una cifra intorno ai $ 70 milioni.

29 opere su un totale di 81, ecco i primi dettagli sui tesori all’asta. Sono custoditi al MoMa dalla morte di Paley, nel lontano 1990, e andranno in vendita in autunno, in aste scandagliate, tutte battute da Sotheby’s. «Quella di William S. Paley è tra le più grandi collezioni storiche americane», dichiara in una nota David Galperin, responsabile dell’arte contemporanea della maison di Patrick Drahi. «Nel suo collezionismo e nei suoi contributi al MoMA», prosegue, «Paley ha contribuito a ridefinire il volto dell’arte moderna». A partire dalla Chitarra su tavolo (1919) di Pablo Picasso, un tempo appesa su un caminetto nella stanza da letto di Paley e stimata almeno $ 20 milioni. O ancora i Three Studies for Portrait of Henrietta Moraes ad opera di Francis Bacon (la valutazione qui arriverebbe fino a £ 30 milioni), mentre le fragole sparpagliate di Pierre-Auguste Renoir, dipinte intorno al 1905, andranno all’incanto con una stima di $ 3-4 milioni. Nessun allontanamento all’orizzonte per Boy Leading a Horse (1905-06) di Pablo Picasso e L’Estaque di Cézanne, resteranno in bella vista nelle sale del museo.

L’entusiasmo è nell’aria, da Sotheby’s. E forse anche le polemiche degli oppositori. Appuntamento a partire da ottobre.