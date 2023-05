New York, New York! Christie’s apre la stagione delle grandi aste

Maggio, New York, che la stagione delle grandi aste abbia inizio. Sfiora i 27 gradi il termometro tra i grattacieli della Grande Mela, s’infuoca di pari passo quello dell’art market internazionale. Pochi dubbi da una parte all’altra del globo, è ancora New York la capitale indiscussa dell’industria dell’arte; la solletica appena l’espansione strabordante di Parigi, pochi graffi anche dall’irruenza spasmodica di Honk Kong – che eppure incombono, che pure attaccano con format e risultati sempre più sensazionali. Non basta. È ancora Manhattan la regina degli incanti, è lei il teatro delle bidding battles milionarie; e anche oltre, in effetti, il tetto del miliardo è stato scoperchiato, con i picchi della Paul Allen Collection che lo scorso novembre ha infranto per sempre i limiti della percezione mondiale (e che già adombra i primi mesi del 2023, nessuna impresa all’altezza di quella scalata leggendaria). Adesso l’inizio di una nuova saga, si riparte dai bagliori del Rockefeller Center. Occhi puntati sulla selezione di Christie’s.

Detto, fatto. 6:45 pm, inizia il tour de force. Sfilano uno dopo l’altro i 16 capolavori appartenuti a S.I. Newhouse, il leggendario imprenditore di Condé Nast che ha radunato «uno dei gruppi d’arte più preziosi in mani private». Solo per rendere l’idea: la Marilyn da $ 195 milioni passata lo scorso anno sotto il martello di Christie’s – sempre a New York, guarda caso – era appartenuta tra gli altri al magnate dei media americano. Ed eccoci: il primo lotto fa subito i fuochi d’artificio, è l’opera Senza titolo di Lee Bontecou, schizza veloce da $ 5-5 milioni fino a $ 8,7 milioni. Segue L’Arlésienne di Pablo Picasso, una Lee Miller del 1937 resa con una tavolozza vibrante, come la più scanzonata caricatura. Esito: $ 24,6 milioni.

È il turno di Francis Bacon, la sala rallenta, sospira, è in tensione – l’auctioneer la scioglie con una risata. Qualche minuto di rilanci, il piccolo Self-portrait allucinato a tinte turchesi e magenta chiude a quota $ 34,6 milioni – oltre la stima alta di $ 28 milioni, ancora lontano dal record assoluto di $ 106,4 milioni (Christie’s, 2013). Gli ultimi numeri. C’è un omaggio di Lucian Freud al maestro francese Chardin tra gli highlights di Christie’s, «un’impressionante dimostrazione di bravura tecnica e un atto di deferenza nei confronti della storia dell’arte», dicono dalla maison. Fair warning, i rilanci chiudono a $ 3,8 milioni. Lo scorso novembre, tra le performance straordinarie della Paul Allen Collection, l’omaggio di Freud a Watteau toccava il record di $ 86 milioni. Un Decoy di Jasper Johns da $ 10,8 milioni, un Bolsena di Cy Twombly da $ 20 milioni, un Orestes di Willem De Kooning da $ 30,9 milioni (il sesto miglior traguardo per l’artista all’asta). Fine primo round, 100% dei lotti veduti: è di $ 177,8 milioni il totale della collezione Newhouse.

Una breve pausa, cambio della guardia, arriva Jussi Pylkkänen a orchestrare la 20th Century Evening Sale. Gli highlights della seconda sessione: una sfilza di opere di Ed Ruscha, da Business ($ 630.000) a Burning Gas Station ($ 22,3 milioni) a Do you think she “has it”? ($ 1,9 milioni). Nessuno scoppio per Philip Guston, Chair non raggiunge la stima bassa, si ferma a quota $ 9,6 milioni. Grande entusiasmo e applauso fragoroso per Square de la Trinitè di Renoir invece, la sua luce brillante – esposta in una serie di importanti mostre nel corso del XX secolo, inclusa quella al Metropolitan Museum già nel 1937 – conquista la sala per $ 11,9 milioni (a partire da una stima di $ 4-6 milioni). Poi due grandi attesi: Les Flamants di Henri “Le Douanier” Rousseau, prezzo $ 43,5 milioni, nuovo record che ha scalzato di 10 volte l’ultimo traguardo per l’artista, raggiunto esattamente 30 anni fa; e ancora uno dei fiori sensuali, astratti, su larga scala, di Georgia O’Keeffe, un iris nero per la precisione, che passa elegante da $ 5-7 milioni fino a $ 21,1 milioni.

Ultimi baluardi. Senz’altro Nature morte à la fenêtre di Pablo Picasso, dipinto nel suo annus mirabilis, il 1932 – chiaramente ispirato dalla giovane amante, Marie-Thérèse Walter, e al tempo stesso dai monumentali busti in gesso che avevano occupato l’artista nel corso del 1931. Verdetto: $ 41,8 milioni. Poi un Gerhard Richter monumentale, 200 x 180.7 cm ($ 11,3 milioni), un iconico Hippopotame II Bar di François-Xavier Lalanne ($ 7,6 milioni), un invenduto Mina-Mona di Paul Gauguin, un Alex Katz che non poteva mancare, dopo la retrospettiva al Guggenheim di New York ($ 2,5 milioni). Siamo alla resa dei conti, totale della vendita: $ 328,8 milioni. Prova superata – ma cauta – sotto il cielo di New York.