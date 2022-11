New York: Sotheby’s da guanti bianchi, Mondrian da record

, che da Christie’s, nel 2015, toccava quota $ 50,6 milioni. « Composition No. II incarna tutto ciò che si può desiderare da un Mondrian », è il commento di Julian Dawes , Sotheby’s Head of Impressionist & Modern Art, Americas. «È

un dipinto essenziale per lo sviluppo dell'arte ed emblematico del fascino duraturo dell'estetica moderna, così caratterizzato da un sereno senso di equilibrio compositivo e di ordine spaziale, e con una provenienza superba » . Non solo. Sono tanti i risultati raccolti nel corso di un'unica serata, fino al totale scintillante di $ 391,2 milioni. A partire dai white gloves della Collezione David M. Solinger (totale: $ 137,9 milioni), con il 61% delle opere venduto a prezzi superiori alle stime – date un'occhiata ai dettagli qui ; dritti e diretti fino alla Collezione di William S. Paley, pioniere della radiodiffusione ed ex presidente del MoMA, il suo ricavato andrà a sostenere organizzazioni benefiche per un totale di $ 47 milioni. I punti salienti della (doppia) evening sale, una lista che fa invidia agli inventari dei musei: Guitare sur une table di Pablo Picasso ($ 37,1 milioni), Collage di Willem de Kooning ($ 33,6 milioni), Trois hommes qui marchent (Grand plateau) di Alberto Giacometti ($ 30,2 milioni), Shéhérazade di Rene Magritte ($ 8,4 milioni). Due grandi protagonisti femminili, Visita al cirujano plástico della surrealista Remedios Varo ($ 3,1 milioni) e il secondo dipinto di Tamara de Lempicka più costoso mai passato all'incanto, Portrait de Romana de la Salle, con un esito finale di $14,1 milioni, in coda a Portrait de Marjorie Ferry (Christie's, 2020). Per chiudere in bellezza, la consegna degli iconici guanti bianchi al battitore Oliver Barker, prova provata di una vendita con i fiocchi. E già si attende il bis, con la mappa monumentale di Alighiero Boetti ( qui ) che punta dritto, e oltre, domani, al record di $ 8 milioni.

Abbiamo visto una sua opera dal lato sbagliato per oltre 70 anni, la notizia ha fatto veloce il giro del globo, sottosopra, andata e ritorno. A pochi giorni di distanza, il genio del Neoplasticismo dà ancora da parlare, stavolta con un record mondiale fissato nel corso della Modern Evening Auction di Sotheby’s , sotto il cielo gelido di New York. Esito finale: $ 51 milioni. Vale a dire la cifra più alta per un dipinto di– con le spese supera anche a Composition No. III, with Red, Blue, Yellow and Black