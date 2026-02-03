Nuovo record per l’arte saudita: Safeya Binzagr vola a $ 2,1 milioni

Si ridisegnano le geografie del mercato dell’arte, e le classifiche dei record mondiali. Così a Diriyah, quasi un anno dopo la prima storica asta in Arabia Saudita, la major Sotheby’s torna con Origins II, la vendita che riunisce artisti sauditi e mediorientali di punta accanto a superstar internazionali. Con un risultato da record: l’opera Coffee Shop in Madina Road di Safeya Binzagr è stata aggiudicata per $ 2,1 milioni – più di dieci volte la stima massima, nonché (e questo è il dato più importante) un nuovo record assoluto per un artista saudita. E proprio nella settimana in cui il Golfo è sotto i riflettori del mercato dell’arte internazionale, per via del colosso Art Basel Qatar.

«Questi risultati sono una chiara conferma del crescente interesse dei collezionisti nel Regno», ha commentato a caldo Ashkan Baghestani, Head of Sale & Contemporary Art Specialist, Sotheby’s. «Stiamo assistendo a un entusiasmo straordinario sia da parte di acquirenti già affermati sia di nuovi, desiderosi di confrontarsi con noi e partecipare a questo mercato in evoluzione. Ciò che rende la vendita particolarmente stimolante è come abbia introdotto artisti locali e regionali a un pubblico di collezionisti più ampio, aumentando la loro visibilità e suscitando un interesse più profondo per l’espressione culturale e artistica della regione. Si tratta davvero di uno scambio bidirezionale: ogni giorno impariamo dai nostri clienti e dal pubblico locale, e le conversazioni che intratteniamo arricchiscono il nostro modo di lavorare. È un percorso condiviso, e il successo di stasera riflette proprio questo spirito di collaborazione e scoperta».

In quest’ottica, il risultato di Binzagr non solo ha quasi raddoppiato il precedente primato raggiunto da Mohammed Al Saleem a Londra nel 2023, ma ha anche segnato il terzo prezzo più alto per un’opera di un artista arabo venduta all’asta (e il più alto mai registrato in Arabia Saudita). La vendita ha visto la partecipazione di collezionisti da oltre 40 Paesi, con un terzo dei lotti venduti a compratori locali, e ha confermato l’attenzione crescente del mercato internazionale verso l’arte della regione. Tutte le opere dei nove artisti sauditi presenti sono state vendute, totalizzando $ 4,3 milioni, un risultato che polverizza la stima pre-asta di 1,1 milioni.

Tra gli altri highlight della serata: Mohammed Al Saleem, con un’opera senza titolo del 1989 e Flow del 1987 che hanno superato di gran lunga le stime, raggiungendo rispettivamente $ 756.000 e $ 630.000; Mohamed Siam, la cui opera Untitled (Camel Race) ha debuttato all’asta per $ 94.500; ancora Dia Aziz Dia, con La Palma (The Palma) venduta a $ 226.800; e Abdulhalim Radwi, il cui Untitled (Hajj Arafah) ha raggiunto $ 214.200. Bene anche per gli artisti internazionali: Paysage di Picasso va a $ 1,6 milioni, Disquieting Muses (After de Chirico) di Andy Warhol a $ 1 milione, mentre una grande opera di Anish Kapoor trova casa per $ 730.800.

«Diriyah è sempre stata un simbolo del patrimonio, della cultura e dell’innovazione dell’Arabia Saudita, e l’asta storica di stasera ne consolida ulteriormente il ruolo come hub globale per l’arte e la creatività», rivela Jerry Inzerillo, Group CEO, Diriyah Company. «La seconda asta di Sotheby’s nel Regno testimonia i progressi straordinari compiuti nel favorire un ecosistema culturale fiorente, capace di celebrare talenti locali e internazionali. È un onore vedere Diriyah brillare come uno dei principali luoghi di incontro mondiali per l’espressione artistica, attirando collezionisti e appassionati da ogni angolo del pianeta».