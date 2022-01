Samsung: accendete la TV e godetevi i vostri NFT!

Dopo oltre settant’anni dal suo arrivo in Italia, la televisione entra a gamba tesa nel 2022 e compie un passo verso il futuro. Samsung, il colosso sudcoreano, ha presentato una nuova generazione di Smart TV al Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas. Oltre a innumerevoli migliorie in fatto di qualità audio e video e al nuovo telecomando intelligente Eco Remote (circa 100 euro) che si ricaricherà tramite luce solare o WiFi, senza più l’uso di batterie, Samsung cavalca la cresta dell’onda scommettendo sulle reti blockchain e sugli NFT. Ecco tutte le novità.

Tizen OS, per comprare ed esporre NFT

Il nuovo software Tizen OS, in qualità di media screen intuitivo e di facile comprensione, permetterà, tramite servizi ad hoc, di gestire, comprare, rivendere ed esporre i propri token non fungibili. La piattaforma sarà disponibile, nello specifico, per i tre prodotti di punta del brand: Micro Led, The Frame e Neo Led (i prezzi dei modelli oscillano tra i 600 e i quasi 10.000 euro a seconda di modello, funzionalità e pollici). Modelli esclusivi e probabilmente non alla portata di tutti, ma molto interessanti per seguire l’andamento (e il probabile successo futuro) tanto del mercato criptovalutario quanto di NFT, collezionismo 2.0 e nuove abitudini di una platea sempre più curiosa. Tra le criptovalute appoggiate e favorite dalla strategia Samsung c’è Ethereum (ETH).

Queste “Crypto” Smart TV forniranno anche la possibilità di monitorare progetti interessanti e fenomeni in rapida ascesa: da Theta, blockchain evoluta per la distribuzione di contenuti NFT a livello globale, a Chiliz, progetto europeo collegato allo sviluppo dei Fan Token del settore sportivo, passando per Enji Coin, nuova criptovaluta collegata al mondo del gaming, popolarissima in Asia, fino a Decentraland, la tecnologia principale per lo sviluppo del Metaverso su cui sta avanzando importanti investimenti lo stesso colosso di Mark Zuckerberg.

Inoltre, acquistando uno dei tre modelli di punta sopracitati, si potrà decidere di utilizzarli come una sorta di acquari da riempire con i propri NFT e cripto collezioni; funzioneranno come veri e propri espositori. Una sorta di ‘cripto-teche’ new generation. Anche altre funzioni hanno suscitato l’interesse e il plauso generale a LA. Tramite Watch Togheter si potranno visualizzare contenuti in streaming in compagnia di amici e familiari anche a distanza e con Samsung Gaming Hub sarà possibile entrare nel vivo del mondo del gaming – non più così alienante, solitario e da nerd – in compagnia di amici lontani chilometri, collegando più controller (inclusi quelli per PS5 e X Box Series X) per selezionare la modalità multi-players. Incluso nel pacchetto per gli appassionati ci sarà anche Youtube Gaming.

Samsung 837X, il nuovo shop virtuale di Decentraland

Ma le novità non finiscono qui. In un post ufficiale l’azienda coreana ha annunciato l’apertura di uno shop virtuale temporaneo all’interno di Decentraland ispirato al negozio fisico all’837 Washington Street di Manhattan: il Samsung 837X. Lo shop mira ad attirare l’attenzione dei gamers di Decentraland, fornendo loro un particolare badge NFT 837X che permetterà di partecipare a una lotteria per vincere tre collezioni indossabili limitated edition per gli avatar dei fortunati vincitori. Un ulteriore passo avanti sarà la partnership tra Samsung e Veritree – piattaforma incentrata sul controllo del clima alimentata da Cardano – nella speranza di alimentare una foresta tanto fisica quanto virtuale, piantando 2 milioni di alberi entro la fine del 2022.

Insomma, Samsung rilancia tutto e dice sì al cambiamento, seguendo il flusso semi-incerto del futuro e strizzando l’occhio alle criptovalute, agli NFTs, al Gaming e a tutti quegli svaghi (anche proficui) della nuova ‘cripto borghesia da salotto’. Scommessa alla cieca o mossa astuta? Per sapere come andrà, non ci rimane che sederci sul divano e accendere la Smart TV!