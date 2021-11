Sotheby’s Milano: è record mondiale per Mario Schifano

Mario Schifano rima con Sotheby’s Milano, per la seconda volta. È record mondiale per l’artista di Piazza del Popolo, che segna un nuovo traguardo all’incanto online Contemporary Art (ve ne parlavamo qui). Una vendita online, esatto, di quelle dove basta un click per accaparrarsi un capolavoro milionario. Ma il tempo in cui gli affari si trattavano vis-à-vis – lo sappiamo bene – si è concluso già da un pezzo.

Ed eccola quindi la superstar dell’asta: si chiama Cartello, è stata realizzata nel 1960 e ha trovato casa per € 1,041,000 (commissioni incluse). La sua stima iniziale era di € 550mila-700mila, ma la nuova aggiudicazione ha superato con eleganza le più rosee aspettative, posizionandosi davanti a Con anima – che proprio da Sotheby’s Milano, nel 2019, toccava il tetto di € 972.500. «Cartello è un’opera seminale nel percorso di Mario Schifano», spiega il Professor Francesco Guzzetti sul catalogo dell’incanto, «Segna l’inizio della stagione cosiddetta monocroma, con la quale l’artista romano si affermò sulla scena artistica italiana all’inizio degli anni ‘60». È appartenuta alla collezione Liverani ed è stata esposta, tra le altre, alla Galleria La Tartaruga di Roma (1961), nelle sale di Palazzo della Pilotta a Parma (1974) e presso la Galleria D’Alessandro/Ferranti (1975). Insomma, un curriculum che convince a puntare alto. E a superare il limite.

Ma Schifano non è stato l’unico a fare scintille, a Palazzo Serbelloni. Ottime le performance di Gino Severini (€ 835,300), Josef Albers (€ 387,600), Enrico Castellani (€ 239,400), Georges Mathieu (€ 163,800), Magdalena Abakanowicz (€ 138,600), e ancora del Fontana verde che «à un colore di primavera» (799,000 euro). Arriva a quota € 176,400 il progetto Yellow Store Front di Christo e Jeanne-Claude, mentre l’Alighiero Boetti più grande mai passato all’incanto (139 x 300 cm) chiude con € 980,500. Il totale della vendita? €9.6 milioni, con il 64% dei lotti aggiudicati per prezzi superiori alle loro stime alte e collezionisti da Europa, Nord America, Asia, Oceania, Medio Oriente e Nord Africa. «L’asta d’arte contemporanea di questa stagione», dichiara Marta Giani, Director, Head of Sale, Contemporary Art, «è stata l’ennesima conferma di quanto il mercato sia florido e dinamico». E di un autunno niente male, per la maison di Patrick Drahi.